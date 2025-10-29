Abierto el plazo de inscripción para la Jornada de Plantación Participativa en la finca 'El Borril'

La Diputación de Toledo ha abierto el plazo de inscripción para participar en una nueva Jornada de Plantación Participativa, que tendrá lugar el domingo 8 de noviembre en la finca El Borril, situada en el término municipal de Polán, en el kilómetro 19, ... 200 de la carretera CM-401 que comunica esta localidad con Gálvez.

La actividad, organizada por el Servicio de Medio Ambiente de la institución provincial, que dirige la diputada Marina García, tiene como objetivo fomentar la educación ambiental y la conciencia ecológica entre la ciudadanía, contribuyendo a la conservación del medio natural y la biodiversidad de la provincia de Toledo.

Durante la jornada, el equipo del Vivero Educativo Taxus pondrá a disposición de los participantes unas 400 plantas de producción propia, entre las que se incluyen especies autóctonas como encinas, coscojas, romeros, retamas y cornicabras, que se plantarán en una zona de monte mediterráneo existente en la finca. La actividad servirá para densificar y mejorar el ecosistema local, favoreciendo el hábitat de la fauna silvestre y reforzando la lucha contra el cambio climático.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una visita guiada por la Senda de los Animales, donde descubrirán las especies más representativas del monte mediterráneo y aprenderán sobre su importancia ecológica.

La jornada es totalmente gratuita y de carácter voluntario, y está dirigida a familias y público adulto interesados en participar activamente en la mejora del entorno natural. Todos los materiales necesarios —plantas, herramientas y utensilios de jardinería— serán facilitados por la organización, que también se encargará de coordinar y guiar la actividad.

Las inscripciones deben realizarse a través de la web oficial de la Diputación de Toledo: www.diputoledo.es

Con esta iniciativa, la Diputación de Toledo reitera su compromiso con la sostenibilidad y la educación ambiental, impulsando actividades que promueven la participación ciudadana y el respeto por el medio ambiente en toda la provincia.