Abierto el plazo de inscripción para la Jornada de Plantación Participativa en la finca 'El Borril'

La Diputación de Toledo impulsa esta actividad, gratuita y dirigida a familias y público adulto, el domingo 8 de noviembre

El Borril: referente de participación y sensibilización medioambiental en la provincia de Toledo

Imagen de archivo de una jornada de plantación en 'El Borril'
Imagen de archivo de una jornada de plantación en 'El Borril' diputación

Toledo

La Diputación de Toledo ha abierto el plazo de inscripción para participar en una nueva Jornada de Plantación Participativa, que tendrá lugar el domingo 8 de noviembre en la finca El Borril, situada en el término municipal de Polán, en el kilómetro 19, ... 200 de la carretera CM-401 que comunica esta localidad con Gálvez.

