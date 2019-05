Tres mujeres de El Toboso protagonizan el vídeo promocional del Festival Zeporock Manoli, Ascensión y Miguela bailan y cantan una jota manchega

Manoli, Ascensión y Miguela, tres mujeres del municipio toledano de El Toboso, son las protagonistas del vídeo promocional de la sexta edición del Festival Zeporock «Vente pal pueblo», en el que bailan y cantan una jota manchega que dice: «No hay pueblo como El Toboso ni festival como el Zeporock. Vente pal pueblo este finde a disfrutar del fiestón».

Según ha informado la organización del festival en un comunicado, el vídeo, grabado de forma íntegra en El Toboso, tiene como protagonistas a estas tres mujeres, que homenajean escenas rurales típicas manchegas, como las fachadas encaladas, tractores arando campos, jotas manchegas o los tejados de dos aguas con tejas árabes.

Integradas en la vida del pueblo, las tres mujeres aparecen en las escenas de las 15 bandas de prestigio nacional y de «denominación de origen La Mancha» que actuarán en el festival.

Anaut y The Sweet Vandals, cabezas de cartel, compartirán escenario con grupos como Beluga, The Gagarins, Shiva, Tears in Rain, The Niftys, Sugar Crush, Fuel Grass, Trío Bravo, James Vieco, La Vil Canalla o Mamita Papaya en una edición que por primera vez contará con dos escenarios.

El organizador del festival ha destacado que «Vente pal pueblo» es un homenaje a la «vuelta a lo sencillo», a bailar rock&roll «toda la noche hasta que salga el sol» y a ser altavoz de la escena local manchega.

La sexta edición del ZepoRock se celebrará los días 14, 15 y 16 de junio en el Toboso con una propuesta formada por dos grandes escenarios, y, por segundo año consecutivo, consolida la fórmula de tres días de programación con conciertos al aire libre, clases de baile, djs, talleres infantiles, pasacalles, visita a bodegas y piscina.