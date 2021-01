Fútbol-Segunda división B 3-0: el Talavera se desayunó al Melilla Los cerámicos imponen su fútbol práctico ante un rival en crisis

El CF Talavera sigue consiguiendo buenos resultados cuando juega como visitante. Los cerámicos se impusieron este domingo por un contundente 0- 3 ante la UD Melilla en un encuentro matinal en el que los blanquiazules estuvieron más prácticos.

Un doblete de Jon Ceberio y un gol de penalti a cargo de Juan Góngora fueron oro para el botín talaverano en Melilla. Al conjunto local, en cambio, le anularon dos goles por fueras de juego muy ajustados, uno en cada tiempo.

Debutó en el banquillo melillense Ángel Viadero, un relevo técnico con el que el club azulón busca superar la crisis negativa de resultados.

El Melilla empezó fuerte y tuvo dos acercamientos peligrosos en las botas de Agus Alonso, pero no tuvieron el acierto necesario para batir a Edu Sousa. Fue el Talavera el que golpeó en el minuto 16, después de que el colegiado señalara pena máxima a su favor por una acción de Muñoz sobre Añón. El lanzamiento desde los once metros a cargo de Góngora significó el 0-1.

Ceberio observa a un contrario - @UDMelilla

Sin tiempo para el respiro, los talaveranos se pusieron con más ventaja en el marcador tras un saque de esquina por la izquierda, a cargo de Góngora, que Jon Ceberio llevó a la red enemiga de un excelente remate de cabeza en el minuto 24.

Para completar una primera mitad de lujo, el propio Jon Ceberio remató con la derecha a placer un centro exquisito de Góngora desde la izquierda para ubicar el 0-3 en el marcador.

En la segunda mitad lo intentó la UD Melilla con claras opciones ofensivas a cargo de Fran García y Al Watani, pero sin acierto para batir a Edu Sousa. Por parte visitante, Dorrío y el debutante Adighibe pudieron ubicar el 0-4 en el marcador.