La segunda juventud de Esperanza gracias a 'Mocedades': «Cuando Niña Pastori me eligió, me hice viral» A sus 61 años y después de 20 sin cantar, la toledana de Camarena revoluciona las redes sociales al superar las audiciones a ciegas en el concurso 'La Voz Senior'

Su voz cautiva. Hablando y cantando. Esperanza Alarcón Fernández sedujo a Niña Pastori interpretando 'Eres tú' , un temazo de 'Mocedades', con el que la toledana de Camarena ha logrado superar las audiciones a ciegas en el concurso de televisión 'La Voz Senior' de Antena 3.

Pero lo que Esperanza no imaginaba en absoluto, a sus 61 años, es el fenómeno viral en el que se ha convertido desde la noche del sábado pasado. Sobre las 23:45, Niña Pastori pulsó su botón rojo y eligió a la toledana para incluirla en su equipo. Entonces, ocurrió lo imprevisible. « Estoy alucinada, no doy crédito. El Ayuntamiento había anunciado mi participación, pero no me esperaba que, en el momento que Niña Pastori pulsó el botón, mi teléfono empezara a moverse; en menos de un minuto y medio, me llegaron 400 wasaps y no sé cuántas solicitudes de amistad en Facebook. Además, en YouTube el vídeo tiene más de 70.000 visitas y unos comentarios buenísimos de México, Venezuela,.. .».

Entre las felicitaciones, hay una que le ha provocado una ilusión especial: «En Camarena vive Jesús Hita , el batería que ha estado toda la vida con Mocedades, y me dijo que había sido una actuación fabulosa». «Entonces, estoy como flotando», añade la intérprete toledana.

En el Festival de Benidorm

Esperanza llevaba veinte años sin cantar, después de una carrera muy larga. Sus primeros pinitos los hizo en verano, cuando iba de Madrid a la casa de su abuela en Camarena. «Ya sabes lo que era la vida en los pueblos. Iba con la guitarra, te sentabas en el parque a cantar y ya está». Su éxito se debía a su voz, «de mesosoprano», y con su grupo folk, el madrileño 'Sabor Añejo', llegó a concursar en el Festival de Benidorm . Fue en 1980, el año en que ganó Jerónimo con una canción escrita por 'el Lute'.

Cuando estaba preparando un psicotécnico para ser ATS, fichó por la orquesta Mandingo. Estando en este grupo de Camarena y Fuensalida, su hijo Álvaro empezó a decir que era de Esperanza, 'la de Mandingo', lo que degeneró en el apelativo que no le gusta escuchar: Esperanza, 'la Mandinga'. «¡Chico, me horroriza, me pone mala!», exclama entre risas.

Luego pasó por 'Santiago y su orquesta', por la orquesta Manhattan, se casó con un músico y actual marido, Jesús Padilla, y cantó en otras agrupaciones. «Acabé haciendo bodas, pero llegó un momento que me cansé porque, además, la música era grabada». Dejó el micrófono, trabajó para un laboratorio médico y acabó como empleada en una compañía de seguros.

Pero, ¿cómo llegó la toledana a 'La Voz Senior'? Pues gracias a un batería amigo suyo, José Miguel 'el Moreno' , que facilitó al programa de televisión el teléfono de Esperanza. «Me quedé de piedra cuando me llamaron. Llevaba veinte años sin cantar, aunque en el confinamiento volví a coger el micrófono en mi casa porque mis hijos me regalaron un karaoke para los Reyes Magos, pero sin más pretensión».

Al final, se presentó al concurso empujada por su familia, en la que Álvaro es percusionista y sus hijas Paula y Elisa tocan el piano y la guitarra, respectivamente. «Pasé unas seis pruebas para llegar a las audiciones a ciegas y este sábado serán las semifinales, 'Las batallas'», en las que Esperanza puede hacer historia. De momento, se queda con la experiencia vital y viral, una segunda juventud: «Es una pasada lo que estoy viviendo».