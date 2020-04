Mercedes Vega SEGUIR Toledo Actualizado: 01/04/2020 19:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El coronavirus en la zona de La Mancha toledana y de Ciudad Real está siendo bastante intenso. A las grandes cifras de afectados por el Covid-19 se suma también el alto número de muertes. Es el caso de Madridejos, una población de cerca de 10.600 habitantes, donde en las tres últimas semanas se ha enterrado a 64 personas. No todos son casos confirmados de coronavirus, ni todos han muerto en el pueblo, en el hospital Mancha Centro o en una residencia. Algunos de los fallecidos, originarios de esta población, han llegado desde Madrid, Toledo o de residencias de la provincia.

Así lo confirma a ABC el alcalde, José Antonio Contreras, recluido en su domicilio por tener síntomas de la enfermedad aunque no está confirmado porque no le han hecho el test. Desde su casa asegura que el Covid-19 está afectando bastante a esta la comarca toledana de La Mancha y está preocupado por la situación del municipio vecino de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y la de su hospital Mancha Centro, sobrecargado, y por la residencia de ancianos de su pueblo.

«En Madridejos tenemos una dependencia económica muy grande de Madrid, más que con Toledo. A diario viajan a la capital de España muchos estudiantes y trabajadores, y ese flujo con la ciudad deberíamos haberlo cortado antes», afirma Contreras.

Sin embargo, y pesar de las cifras de contagiados por la pandemia y sus consecuencias en la zona, en Madridejos no se derrumban. «Peleamos día a día con la confianza de que empiecen a bajar los casos», dice. Desde el principio, el Ayuntamiento, que decretó luto oficial el pasado domingo 29 de marzo, trabaja con ahínco en colaboración con la Policía Local e informa de todas las recomendaciones a los vecinos en la web municipal y a través de la red social Facebook. Como en otros lugares, los servicios municipales y voluntarios llevan la compra a los mayores o a quienes no pueden salir de casa, publican guías de buenas prácticas y recomendaciones para no enfermar, ofrecen atención psicológica y extreman las medidas de limpieza en las zonas más transitadas (tiendas, centro de salud, estanco) y desinfectan las calles.

Destaca también el alcalde el esfuerzo de todo el municipio y de la gente que de forma anónima contribuye con sus iniciativas a parar el virus y aportan su granito de arena en esta lucha, como la iniciativa de fabricar mascarillas, que han llevado a cabo voluntarias de Madridejos junto a otras vecinas de Consuegra, Miguel Esteban o Herencia (Ciudad Real) para entregarlas en los hospitales de Alcázar de San Juan y Toledo.