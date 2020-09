Mario Sánchez, del PSOE, será el nuevo alcalde de Carranque El pleno de la moción de censura está convocado para el 29 de septiembre a las 12.00 horas

Mario Sánchez del Baño, portavoz del Grupo Municipal Socialista, es el candidato a la Alcaldía de Carranque tras la moción de censura presentada este martes por el PSOE y Ciudadanos y que se votará a las 12.00 horas del 29 de septiembre. Con esta fórmula, los socialistas quieren cambiar el rumbo en la dirección del ayuntamiento, «la forma de hacer política con un proyecto integrador, dialogante y abierto que tiene como prioridad trabajar en equipo por el pueblo», ha informado el partido.

El PSOE de Carranque pretende que se acabe la crispación política, la falta de transparencia y la falta diálogo «que la alcaldesa y el PP han impuesto en el Ayuntamiento y que ha provocado un desprestigio y un deterioro del gobierno municipal que ha perjudicado mucho al pueblo y a la ciudadanía».

Mario Sánchez critica que la actual alcaldesa y su gobierno han faltado al principio de transparencia y buen gobierno, «algo imprescindible para un gobernante en cualquier momento, pero mucho más en el actual donde es fundamental la comunicación con los diferentes grupos políticos de la corporación algo que el actual equipo de gobierno no ha hecho». Según Sánchez, su grupo ha trasladado por escrito en varias ocasiones durante la pandemia su disposición a colaborar con el equipo de gobiernol, «escritos que ni siquiera han contestado como ha pasado a lo largo de toda la legislatura».

El portavoz del PSOE añadie que «queremos tener informados a los grupos municipales, queremos hacer partícipe al resto de la corporación y al pueblo de nuestro proyecto que se llama Carranque».

Por otro lado, el presidente del Grupo Popular de la Diputación de Toledo, Manuel Fernández, dice en relación a la moción de censura que «una vez más Ciudadanos se vende a las prebendas y pacta con el partido social comunista de Pedro Sánchez y Emiliano García-Page por los sillones».

«Prebendas»

Durante una visita a Carranque este miércoles, donde se ha reunido con el equipo de Gobierno que dirige Amelia Guzmán, del PP, ha destacado que «Amelia Guzmán es una alcaldesa del pueblo y para el pueblo, honesta y recta, que no se ha plegado a dar prebendas a Cs» y ha asegurado que son muchos los concejales de la formación naranja «que no están de acuerdo con este Ciudadanos que tenemos en Castilla-La Mancha y en Toledo, que no es más que la muletilla del PSOE».

«A ellos les pido valentía, para que vengan al auténtico referente de centro derecha que es el PP y se alejen de este Cs en descomposición que no está mirando por los intereses de los vecinos de los municipios, sino por sus propios intereses personales, alejándose de las promesas que hicieron a sus votantes», ha concluido.