Ganaderos de Menasalbas, desesperados: no hay pienso para alimentar a 100.000 cabezas de cebo «Los animales no entienden de huelga ni de política, y tampoco tienen culpa», señalan

Los jóvenes ganaderos de Menasalbas se encuentran al límite por la situación que viven ante el desabastecimiento para alimentar a las más de 100.000 cabezas de cebo que hay en el municipio toledano. Se han agotado todas las reservas de pienso de vacuno y no pueden alimentar a sus animales debido a la falta de materias primas por la huelga de transportistas.

Una vez más, la ganadería, somos quienes estamos contra las cuerdas... parte 1 pic.twitter.com/ccsK6a0Pwv — PIRRI. (@PetronilaDeRami) March 18, 2022

Se cumplen ya seis días desde que comenzara esta huelga y la situación se ha ido convirtiendo en una «auténtica pesadilla» para todo el sector ganadero de Menasalbas, que, además, denuncia haberse sentido solo ante una problemática «muy grave». «Nuestro grado de desesperación sube por minutos» . Por ello, los jóvenes ganaderos de la localidad han puesto en marcha una campaña en redes sociales para visibilizar su situación, con testimonios que dejan ver la «dura» situación que están viviendo.

Un comedero vacío de pienso ABC

«Desde el Grupo de Jóvenes Ganaderos de Menasalbas queremos dar a conocer nuestra situación. A día de hoy es crítica. No tenemos materias primas con la que elaborar piensos para dar de comer a nuestros animales ; tampoco podemos llevarlos a su destino final porque l os camiones no quieren salir por miedo a represalias posteriores . Estamos ninguneados, abandonados, solos, nadie se preocupa por esta parte. Los animales no entienden de huelga, los animales no entienden de política, y tampoco tienen culpa. ¿Hay que permitir que se mueran de hambre los animales? ¿A esa situación queremos llegar? Necesitamos ayuda ya».

«El mundo del campo se ve ante las cuerdas. Tenemos un problema de desabastecimiento. No llegan los componentes necesarios para hacer el pienso. No todo está solucionado, como los miembros de los gobiernos afirman en sus intervenciones públicas; todo lo contrario. Aquí no llegan camiones y la fábrica no elabora pienso . Tenemos los comedores vacíos. La situación es desesperante, el Gobierno nos ha dado una vez más la espalda . Necesitamos respuestas ya. Hemos salido de una pandemia en la que estuvimos al pie del cañón con los ciudadanos para que no faltara de nada y ahora esto…». Estos mensajes, y muchos más, que están inundando las redes sociales y en los que estos jóvenes ganaderos también han querido mostrar su solidaridad con los camioneros , que tienen todo su apoyo porque, tal y como afirman, «sus reivindicaciones son las de todos».

Subida de precios del pienso y carburante

Como explican, a esta situación se suma el precio de los piensos, que en las últimas semanas han subido un 30% y también el de los carburantes. «¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se puede repercutir todo esto en nuestro producto final?», se preguntan los jóvenes ganaderos de la localidad, que confirman su asistencia a la manifestación de hoy en Madrid.