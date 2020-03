ABC Toledo Actualizado: 24/03/2020 16:48h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El diseñador de Miguel Esteban, Alejandro de Miguel ha donado telas, gomas y patrones al Ayuntamiento para realizar unas 5.000 mascarillas de tela doble de algodón y lavables a alta temperatura, con las que autoabastecer a determinados sectores de la población.

Una veintena de voluntarias de Miguel Esteban, entre las que se encuentran algunas integrantes del equipo del diseñador, son las encargadas de confeccionar estas mascarillas en sus hogares aportando sus máquinas de coser y su tiempo.

El Ayuntamiento es quien se encarga de toda la logística necesaria para hacer llegar las telas y patrones a los hogares de las costureras voluntarias y para recogerlas posteriormente con el fin de llevarlas a la Residencia de Mayores «Nuestra Señora del Socorro» para ser esterilizadas.

Tras ello, será el propio Ayuntamiento quien se encargue de custodiar las mascarillas y de distribuirlas entre personas de colectivos de alto riesgo, como son los usuarios y profesionales de la residencia de mayores, las personas mayores de la localidad, los auxiliares del servicio de ayuda a domicilio, los pequeños comercios o Cáritas, entre otros colectivos.

El diseñador miguelete, que ha dejado a un lado la alta costura para ayudar a confeccionar mascarillas, ha explicado que «todos debemos ayudar en esta crisis, yo lo único que sé hacer es coser y era urgente actuar rápido». Y ha recalcado que «esta iniciativa es fruto del legado textil de Miguel Esteban, que ha permitido que las migueletas pongan en marcha sus máquinas para ayudar» y ha dado las gracias al Ayuntamiento por su apoyo.

No obstante, Alejandro de Miguel ha señalado que «en este trabajo hay sobre todo buena fe» y ha advertido que estas mascarillas no están homologadas «por lo que pueden utilizarse en momentos puntuales porque es mejor que no llevar nada, pero no deben transmitir una falsa sensación de seguridad».

En este sentido, ha pedido a los migueletes que reciban estas mascarillas «que no se relajen ni se confíen, ni salgan todos los días a comprar, sino que sigan quedándose en casa, respetando todas las recomendaciones sanitarias y guardando la distancia de seguridad respecto a otras personas».

El alcalde, Pedro Casas, ha dado las gracias a Alejandro de Miguel por este gesto solidario y por pensar siempre en ayudar a sus vecinos y a su pueblo.

Otras medidas

Pedro Casas ha recordado que aún continúan las medidas preventivas de desinfección en todos los centros de trabajo, en los lugares con más tránsito de personas como son los comercios y las farmacias, o el propio centro de salud.

Asimismo, ha avanzado que con la ayuda de agricultores migueletes se procederá a desinfectar todas las calles y rincones del pueblo.

El alcalde miguelete ha dado las gracias a todos los vecinos por su colaboración y ha manifestado sentirse muy orgulloso de su pueblo y del comportamiento de todos. Además, ha asegurado que «unidos, y con la solidaridad y colaboración de todos, vamos a poder resistir este golpe y a mitigar esta grave pandemia».