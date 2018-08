«Chiki» Pérez, noveno en los 10.000 metros del Europeo de Berlín El atleta de Carrión de Calatrava hizo un crono de 28.31.31, su mejor marca de la temporada

J. A. PÉREZ

Toledo Actualizado: 07/08/2018 21:42h

Magnífico Juan Antonio «Chiki» Pérez en la prueba de 10.000 metros del Europeo de Berlín, disputada este martes. El atleta de Carrión de Calatrava, de 29 años, fue noveno con un crono de 28.31.31, su mejor marca de la temporada, a menos de seis segundos de su mejor crono de siempre (28.25.66).

La medalla de oro fue para el francés Morhad Amdouni, con 28.11.22; la plata para el belga Bashir Abdi, con 28.11.76; y el bronce para el italiano Yemaneberham Crippa, con 28.12.15. Cuarto fue el español Adel Mechaal, con un tiempo de 28.13.78, que perdió la medalla en la recta de meta.

«Chiki» Pérez había declarado en las horas previas que quería una carrera rápida y cumplió su palabra. Nada más sonar el disparo de salida, el castellano-manchego se puso a tirar y pasó en cabeza el primer kilómetro, con un tiempo de 2.47.33.

Enseguida le tomaron el relevo los turcos Arikan y, sobre todo, Özbilen, ambos de origen africano. El fuerte ritmo hizo que los corredores marcharan en fila india. También provocó que uno de los favoritos, el alemán Richard Ringer, quien llegaba con la mejor marca europea del año, se descolgara y acabara retirándose.

Más o menos hacia la mitad de la prueba, hubo un corte con 13 atletas en cabeza. Entre ellos estaba «Chiki» Pérez que, aunque a cola del grupo, se mantuvo con los mejores hasta las últimas tres vueltas.

Mientras Mechaal, pupilo del entrenador de La Solana Antonio Serrano, lanzó un ataque largo con el que intentó distanciar a sus rivales, pero no lo logró y finalmente se quedó fuera del podio. «He querido romper la carrera a falta de 1.600 metros y quizá me ha faltado un poco de paciencia para esperar a la última vuelta. Era mi segundo 10.000 y quizás me ha faltado algo de sangre fría», declaró después.

Además de Mechaal y «Chiki» Pérez, corrió un tercer español, Dani Mateo, quien finalizó duodécimo con un tiempo de 28.44.43. Como anécdota de la buena carrera de Pérez, destacar que fue el único de los 32 participantes que logró rebajar su mejor crono de la temporada.

El atleta de Carrión de Calatrava no se despide aún de Berlín, ya que el sábado a las 21.00 horas correrá los 5.000 metros, prueba en la que tiene una mejor marca de 13.28.30.

Este miércoles, turno de Búa

«Chiki» Pérez ha sido el primero de los siete atletas de Castilla-La Mancha en competir en Berlín. Este miércoles, a partir de las 19.35 horas, lo hará el toledano Lucas Búa en las semifinales de los 400 metros. Debido a que tiene una de las mejores marcas entre los participantes, la organización premió a Búa y le eximió de correr la primera ronda. La final de los 400 metros es el viernes a las 21.05 horas.

Búa está igual acartelado en el magnífico relevo español del 4x400. La primera ronda será el viernes a las 13.05 horas y la final, el sábado a las 21.30 horas. En el relevo largo también competirá Manuel Guijarro, de Villarrobledo.

El viernes será el turno de las cuatro mujeres de la región, dos de ellas, Paula Sevilla y Herminia Parra, de La Solana. Sevilla competirá a las 11.25 horas en las series de los 200 metros. En caso de clasificarse, correría la semifinal por la tarde, a partir de las 19.55 horas. La final es el sábado a las 20.50 horas. En un principio, Sevilla también correrá el relevo 4x100 metros, cuya primera ronda se disputa el domingo a las 19.30 horas y la final menos de dos horas después, a las 21.20 horas.

Por su parte, Parra está incluida en el relevo 4x400 metros. La primera ronda es a las 13.40 horas, mientras que la final será el sábado a las 21.50 horas.

Por último, la toledana Irene Sánchez-Escribano y María José Pérez, de Carrión de Calatrava y hermana de «Chiki», correrán la primera ronda de los 3.000 obstáculos a las 12.25 horas. La final es el domingo a las 20.15 horas.