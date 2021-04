El alcalde de Illescas reclama ya sin dilación el tren de cercanías con Madrid El presidente regional apoya la petición y espera la respuesta positiva del Ministerio de Transportes

El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, ha aprovechado la presentación de un nuevo proyecto de Amazon en la localidad para, delante del presidente regional, Emiliano García-Page, reivindicar ya el establecimiento, a la mayor brevedad, del tren de cercanías con Madrid.

El extraordinario crecimiento, el mayor de España, en el sector logístico que está experimentando Illescas ha llevado a su alcalde a reiterar que ya ha llegado el momento de mejorar el servicio de transporte público que permita la mejor comunicación como consecuencia de los nuevos proyectos logísticos en los distintos polígonos industriales.

En este sentido, la reivindicación estrella ha sido, en palabras de Tofiño, la necesidad de que el Ministerio de Transportes vaya pensando en conectar Madrid e Illescas con el tren de cercanías, y a partir de ahí avanzar en la conexión con el sur de la provincia y localidades importantes como Torrijos o Talavera de la Reina. Se trata de «dar un salto de calidad» en cuanto a la comunicación entre los centros de trabajos de los polígonos.

«No podemos tener tantos vehículos particulares en carreteras y tenemos que empezar a unir los centros con transporte público para una mejor calidad de vida», ha dicho el alcalde, que reclamó el proyecto «gane quien gane en Madrid a partir del 4 de mayo».

Tofiño ha recordado que el proyecto se aprobó en 2008, pero ha caído en el olvido, y que para conseguirlo, junto con los otros ayuntamientos de la comarca de La Sagra, «haremos vereda al Ministerio para reclamar el tren de cercanías».

Incluso ha llegado a plantear que «si el Estado no lo quiere poner en marcha o no tiene recursos, desde el Ayuntamiento impulsaremos trenes lanzadera para conseguir que la comunicación con Madrid sirva como máquina que tire de toda actividad económica no sólo para nosotros, sino para toda la comarca».

El alcalde ha aprovechado para pedir el apoyo de la Junta de Comunidades, cuyo presidente, Emiliano García-Page, manifestó que «vamos a convencer al Ministerio de Transportes para que desarrolle este planteamiento». En su opinión, «es una buena perspectiva» dentro de la estrategia de «desarrollar también el tren de mercanías y la alta velocidad en la línea hacia Lisboa», algo que además «beneficiará a Talavera y a Torrijos», dijo. «y no sólo en Toledo, sino también en Cuenca y en otras zonas de la Comunidad».