El PSOE exige al alcalde medidas urgentes para frenar la plaga de ratas en la ciudad de Toledo

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Pedro Jesús López, ha reclamado este miércoles al gobierno de Carlos Velázquez una intervención «urgente y decidida» para acabar con la plaga de ratas y otros roedores que están sufriendo desde hace un año los vecinos de distintos barrios de la ciudad como Santa Bárbara, Valparaíso o el Polígono.

Pedro Jesús López ha denunciado que, «a pesar de las reiteradas advertencias vecinales y de que el propio concejal de Medio Ambiente reconoció hace meses la existencia de estas plagas, el gobierno de PP y Vox no ha adoptado las medidas necesarias para atajar el problema«.

«No están cumpliendo con los tratamientos que se tienen que realizar para evitar la proliferación de plagas, ni siquiera están llevando a cabo los tratamientos para su prevención. No están gestionando bien esta área, está claro que no les importan los problemas y las denuncias vecinales. Las ratas se han convertido en parte del paisaje urbano en algunos barrios. Se las ve cruzar aceras, salir de los arbustos e incluso moverse entre los coches aparcados. Es una situación insostenible que no puede seguir ignorándose«, ha explicado el edil socialista.

Sin duda, la falta de prevención está provocando un deterioro preocupante en la salubridad de las zonas afectadas que requiere una actuación inmediata, ha reclamado Pedro Jesús López, para insistir en que «la proliferación de las ratas no se debe, como ha llegado a decir Rubén Lozano públicamente, a que un vecino de Santa Bárbara las está dando de comer o que, como hay algunos vecinos que dan de comer a los gatos, estos no cazan las ratas».

Junto a la plaga de ratas, desde el Grupo Socialista también alertan sobre otras plagas que se sufrieron el verano pasado ante la inacción y pasividad de un gobierno que no se preocupa por los problemas reales que tienen los toledanos y toledanas.

De forma especial, los socialistas han pedido tratamientos preventivos y de fumigación en las piscinas municipales, con el objetivo de evitar incidentes como los ocurridos el verano pasado en la piscina de Santa Bárbara, donde numerosos usuarios tuvieron que acudir a urgencias tras el contacto con insectos no identificados. «A día de hoy seguimos sin recibir el informe solicitado sobre qué tipo de plaga era ni el tratamiento que se aplicó», ha registrado el concejal socialista.

Del mismo modo, el Grupo Socialista pide que se apliquen campañas preventivas para evitar la proliferación de cucarachas y mosquitos como ocurrió el verano pasado y el grupo socialista denunció en los meses de julio y agosto: «Si los problemas se pueden evitar actuar antes, ¿por qué no hacerlo?, y más cuando afecta directamente a la salud y al bienestar de los vecinos y vecinas».

Por ello, el Grupo Municipal Socialista exige al alcalde ya su gobierno, « la puesta en marcha inmediata de las pertinentes campañas de desinfección, fumigación y control de plagas, tanto en la vía pública como en las instalaciones municipales».