El PSOE de Toledo se pregunta a qué espera Velázquez para adjudicar las 5 viviendas del Corral de don Diego

El Grupo Municipal Socialista ha acusado al gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Toledo de ejercer más como «asesor político personal del concejal de Vivienda que como gerente». Así lo ha señalado el edil socialista Carlos Vega, quien ha criticado la falta de avances en proyectos anunciados por el equipo de Gobierno.

«En cuanto a la construcción de vivienda pública, cabe destacar que aún no se ha licitado el proyecto de las 40 viviendas en Santa Bárbara que lleva anunciando el alcalde hace casi dos años», ha denunciado Vega. En este sentido, ha recordado que tampoco se han entregado las cinco viviendas del Corral de don Diego, heredadas del anterior gobierno socialista, ya terminadas y pagadas. «¿A qué esperan el alcalde y el concejal de vivienda para adjudicarlas, también se han ido a China a buscar inquilinos?», se ha preguntado.

El concejal ha acusado al gerente de mentir al afirmar que el Ayuntamiento no dispone de suelo público. «El alcalde y sus socios de gobierno han votado en contra de todas las propuestas socialistas de construir vivienda pública asequible en terrenos propios del Ayuntamiento, como la calle Santander, en Palomarejos y Cabrahígos en Santa Bárbara», ha señalado. En la misma línea, ha recordado que han quedado desiertas las subastas de tres solares municipales en la calle San Jerónimo, en la carretera Piedrabuena y en la calle Cerro de la Cruz, así como los concursos de las tres parcelas públicas en Santa Bárbara.

Carlos Vega, concejal socialista en el Ayuntamiento de Toledo

Respecto a la situación financiera de la EMSV, Vega ha criticado que el alcalde «saque pecho» de un beneficio de 15.000 euros. «Lo que han hecho es obtener 15.000 euros de beneficio a base de inyección de encargos al Ayuntamiento, sobre todo la redacción del proyecto del cuartel de la Policía Local, que seguimos esperando», ha afirmado. Además, ha recordado que «para diciembre de este año se preveía casi el doble del beneficio, 28.295 euros, cuando se aprobó el presupuesto de 2025». El edil socialista ha pedido explicaciones sobre el incremento de gastos, especialmente los 166.133 euros correspondientes a «servicios profesionales».

Comunidad energética del Casco

En materia energética, Vega ha cuestionado la gestión de la comunidad energética del Casco Histórico. «De lo único que puede presumir, en materia de la comunidad energética, es de la colocación a dedo de algunos amigos del alcalde próximos al Partido Popular. Porque la subvención para la creación de esta comunidad energética y la idea se fraguó a finales de 2022 con un gobierno socialista, y se anunció por primera vez en marzo de 2023 en un foro organizado por 'El Españo', ha señalado, subrayando que «aún no está disponible esa energía limpia para los integrantes de la comunidad energética».

El edil también ha defendido el trabajo realizado en colaboración con el Consorcio en el anterior mandato. «Con el Consorcio, la anterior alcaldesa socialista, en sus ocho años de mandato, actuó sobre unas mil viviendas del Casco con una inversión de veinte millones de euros, junto a la implantación de la fibra óptica, para dar vida al barrio histórico de la ciudad», ha recordado.

Finalmente, Vega ha insistido en el retraso en el desarrollo urbanístico de Toledo. «El avance del POM es una herramienta que también le dejó hecha el anterior equipo de gobierno, como así reconoció el concejal de Urbanismo actual, y no entendemos por qué, más de dos años después, seguimos sin modelo de ciudad, sin consensuar por dónde queremos crecer, cuáles son las infraestructuras necesarias o cómo queremos seguir protegiendo al Casco», ha señalado. Además, ha advertido que el Plan Especial del Casco Histórico «no está actualizado», lo que, a su juicio, no impide que «todos los meses se den licencias tanto para pisos turísticos como hoteles, sin actualizar antes dicho documento».