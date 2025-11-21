El PSOE de Toledo exige al Gobierno de Page aplicar la ley del aborto y choca con el PP y Vox en el Pleno

Las políticas de igualdad en torno al 25N y la aplicación de la ley del aborto han vuelto a evidenciar este jueves la fuerte división entre los grupos políticos del Ayuntamiento de Toledo. El Pleno ha debatido una moción del Grupo Municipal Socialista destinada «a ... reforzar y garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo», en la que exigía a la Junta de Castilla-La Mancha la plena aplicación de la normativa vigente, además, de eliminar el apoyo público a entidades que difundan discursos «pseudocientíficos o moralizantes» contra este derecho. Una propuesta que ha sido rechazada por PP y Vox.

La concejal socialista, Laura Villacañas, ha defendido que su moción tenía un «marcado carácter feminista» y buscaba tanto garantizar el acceso efectivo al aborto como reforzar la formación en salud sexual y reproductiva en los centros sanitarios públicos. Además, ha instado a la Junta a asegurar que el Sescam cumple plenamente con la ley y a retirar apoyos a organizaciones contrarias al aborto.

El portavoz de Izquierda Unida, Txema Fernández, ha aprovechado para cargar contra la gestión del Ejecutivo autonómico asegurando que «el 99 % de las interrupciones voluntarias del embarazo en Castilla-La Mancha se realizan en clínicas privadas», situadas únicamente en Miguelturra y Albacete. Según Fernández, esta situación «facilita que movimientos católicos facistoides acudan a insultar a las mujeres» que acuden a ejercer su derecho.

El edil acusó a la Junta de no garantizar el aborto en la sanidad pública pese a estar incluido en la cartera de servicios del Sescam y reprochó al PSOE de Toledo su supuesta contradicción tras haber apoyado recientemente una moción vinculada al VIII Centenario de la Catedral. «Imagino que ahora tendrán que ir a la Curia a decirles que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo», ha ironizado.

Vox contra el aborto

Como se esperaba, la vicealcaldesa y portavoz de Vox, Inés Cañizares, ha defendido un discurso frontalmente contrario al aborto, al que ha defendido como una «interrupción violenta del embarazo» que provoca «enormes secuelas físicas y psicológicas». «Cuando una mujer está embarazada ya es madre, pero puede elegir ser madre de un bebé muerto o de uno vivo», afirmó, asegurando que el aborto «no es un derecho humano ni jurídica ni éticamente».

En el debate previo sobre la moción del 25N, Cañizares ha comparado el número de abortos en España con las víctimas de la guerra en Gaza: «Según según datos oficiales se han asesinado 66. 000 personas, de las cuales aproximadamente 20 000 han sido niños. Le recuerdo -le ha dicho a Txema Fernández- que los bebés asesinados en España por el aborto superan anualmente los 100.000. Eso también es violencia contra las mujeres y contra los niños ya en el seno materno, porque el aborto no es más que una interrupción violenta de un embarazo. También ha acusado al Gobierno central de haber «desprotegido a las mujeres» con sus políticas de igualdad.

Sostuvo que las leyes de género han creado «una costosísima industria basada en el odio», mientras han fallado en proteger a víctimas de violencia machista.

PP: Mujeres como arma arrojadiza

La concejala de Asuntos Sociales y portavoz del PP en este debate, Marisol Illescas, ha justificado el voto en contra de su grupo acusando a PSOE e IU de «contar cuentos» y de manipular el relato a conveniencia. Illescas ha asegurado que si realmente les importaran las mujeres, hablarían de la gestión de los casos de violadores y maltratadores, de los fallos en las pulseras de control, de la condena a los «puteros» dentro de sus propios partidos o de la «opacidad» sobre los puntos violeta. «Nos utilizan, izan banderas morales para enfrentar a la sociedad», ha criticado.

La edil ha reprochado a los socialistas que intenten «asustar a las mujeres con la idea de que la derecha va a prohibir derechos ya reconocidos» y cuestionó que pidan blindar un derecho que ya se regula mediante una ley orgánica.