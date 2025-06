El PSOE de Toledo duda del acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta para el AVE y apuesta por la segunda estación en el polígono

El Grupo Municipal Socialista duda de que exista un acuerdo entre el Ayuntamiento de Toledo y la Junta de Comunidades sobre el trazado del AVE a Extremadura a su paso por Toledo. Así se desprende de las declaraciones que este jueves ha ofrecido la portavoz socialista, Noelia de la Cruz, que ha afirmado que «por mucho que quiera el alcalde envolverlo en una halo de uniformidad, realmente no es así».

«Nosotros siempre hemos defendido de manera que estuviese alejada de la ciudad para respetar el cono visual, alejada de los barrios para que no interfiera en el día a día de la ciudad y que no partiera la ciudad por medio del Salto del Caballo. No nos hemos movido de nuestro sitio y siempre hemos entendido que la única forma de asegurar que el futuro de la estación de Santa Bárbara no estuviera peligro es plantear una segunda estación en el Polígono», ha dicho Noelia de la Cruz, durante el balance de los dos años del gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento. «Ese 'Toledo Ave' es una ocurrencia que se sacó de la manga el día anterior», ha afirmado.

Preguntada por si hay un falso consenso entre ellos, Noelia de Cruz ha asegurado que «habría que preguntarles a ellos» y ha animado a los periodistas a consultar la hemeroteca para comprobar lo que se publicó aquellas días y «verán como el alcalde de la ciudad de Toledo, en algunas cosas, evidentemente no iba de la mano de la Junta de Comunidades, no había ese consenso que él intentaba que él que él intentaba vender». «El Grupo Municipal Socialista nunca se ha movido de su sitio y así lo hemos defendido siempre», ha reiterado.

Sin embargo, «el alcalde empezó sin decir nada, haciendo fotos con diferentes colectivos para rellenar un álbum sin contenido y luego dejó caer que su modelo era una sola estación, mintiendo a todos los que se reunió con él, y más tarde, dijo que prefería dos estaciones. El caso es que la estación de Santa Bárbara nunca estuvo en peligro hasta que llegó Carlos Velázquez a la Alcaldía, antes jamás se habló de su supresión», ha apuntado.

Y entre medios de todo esto, está Vox, ha dicho el edil socialista, que abiertamente se posicionó por una sola estación, «para luego echarse a los brazos del alcalde». Noelia de la Cruz cree que al gobierno de PP y Vox «ni les interesa el cono visual de la ciudad, ni el río, ni el medioambiente, ni la cantidad de pilonas que, parece ser, quieren poner ahora para no uno, sino dos teleféricos».

