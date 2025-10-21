Suscribete a
ABC Premium

El PSOE denuncia que el alcalde ha «mentido» porque Toledo ya acumula 13 sanciones de la CHT por vertidos al Tajo

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo asegura que la última multa es del mes de abril de este año y el montante total de las sanciones a este alcalde es de casi 50.000 euros

Fedeto demanda a la Confederación Hidrográfica del Tajo por los daños de la dana de 2023 a empresas de Toledo

Noelia de la Cruz muestra las sanciones de la CHT
Noelia de la Cruz muestra las sanciones de la CHT ABC

ABC

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha denunciado que el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, «mintió deliberadamente» durante una entrevista radiofónica en la que negó haber recibido sanciones por vertidos al río Tajo durante ... su mandato.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app