El PSOE tilda de «cuentacuentos» al alcalde y su gestión en Toledo

El cuento de la lechera traducido a la política municipal. Así fue la intervención de Noelia de la Cruz, portavoz del Grupo Municipal del PSOE, en el Debate sobre el estado de la Ciudad, metáfora incluida, como que la ambición desmedida y los sueños pueden ... llevar a descuidar la realidad presente.

El PSOE calificó así de «cuentacuentos» al alcalde «que se obsesiona con echar la culpa a otros y tropieza siempre con la misma piedra: su propia gestión». Durante su intervención, De la Cruz reprochó al regidor que «anuncia muchas cosas, pero al final no hace nada, y siempre es por culpa de otros».

En este sentido, la socialista recordó que hace un año Velázquez acudió al mismo debate con el proyecto 'Toledo Emerge', centrado en la recuperación de cinco espacios urbanos, para preguntarse «qué ha emergido en Toledo desde su último debate; ha emergido la suciedad, las ratas y otras plagas, los baches, los atascos, los impuestos y las multas por vertidos al río Tajo».

En materia de vivienda, De la Cruz puso en duda la capacidad del alcalde para cumplir sus promesas y recordó que «en más de dos años no ha sido capaz de entregar las cinco viviendas que les dejamos hechas y pagadas en el Corral de Don Diego».

Además, ha criticado que el equipo de Gobierno haya «obviado» que el Ayuntamiento dispone de suelo público en los barrios de Palomarejos y de Santa Bárbara para construir viviendas a precio asequible.

Auditar la Capital Europea del Deporte

De otro lado, la portavoz socialista anunció que el PSOE pedirá una auditoría sobre la Capital Europea del Deporte, con el objetivo de «evaluar la gestión, la eficiencia y los gastos de esta efeméride».

En este sentido, De la Cruz lamentó que «la gente solo va a recordar a Topuria y el dinero en lonas y propaganda», para acusar al Ejecutivo local de «dedicarse a homenajear a deportistas que nada tienen que ver con la ciudad. Total, a los deportistas de Toledo y a los clubes les han subido las tasas y les ha quitado las bonificaciones», zanjó.