PSOE y sindicatos coinciden en el «abandono» del Polígono de Toledo por parte del alcalde

El Grupo Municipal Socialista se ha reunido con representantes regionales y provinciales de los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y USO para abordar los principales objetivos y necesidades de la ciudad de Toledo, entre ellos, la mejora y dignificación del Polígono Industrial, en absoluto abandono desde que llegó el gobierno actual a la alcaldía.

En la reunión han participado la portavoz socialista Noelia de la Cruz y los concejales Pedro Jesús López y José Carlos Vega; la secretaria de Organización de UGT en Castilla-La Mancha, Silvia López; el responsable regional de USO, Javier Olmo, y el secretario general de Comisiones Obreras en la provincia de Toledo, Federico Pérez.

Todos los presentes han coincidido en la necesidad urgente de llevar a cabo nuevas inversiones para su arreglo y modernización que, hasta ahora, se han traducido por parte del gobierno actual en cero euros. Al mismo tiempo, han denunciado la falta de mantenimiento y su total abandono en cuanto a limpieza, tareas de desbroces, tratamiento de basuras, alcantarillado, o viales y acerados destrozados.

En este sentido, se ha puesto encima de la mesa la situación desastrosa en la que se encuentra la calle Ventalomar, con socavones de gran envergadura que se agravaron con la última DANA, y se han preguntado qué concesiones traerá el anuncio del alcalde de la colaboración público-privada.

Del mismo modo, han alertado de que el Polígono Industrial de Toledo es el único de España en el que sus trabajadores no pueden acceder en transporte urbano a sus puestos de trabajo, algo que ya denunció el Partido Socialista hace meses tras la reestructuración de líneas de bus urbano llevado a cabo por el gobierno de PP y Vox.

Están de acuerdo además con la propuesta además de que el Polígono Industrial y el barrio más poblado de Toledo, Santa María de Benquerencia, cuenten con dos entradas y salidas para descongestionar el tráfico existente y mejorar la movilidad, y se suman a la petición del PSOE de reclamar al alcalde Velázquez que lleve a cabo la remodelación y adecuación de la calle Vía Tarpeya y Ventalomar, de titularidad municipal, para avanzar en la mejora de la movilidad.

La falta de iluminación; la recepción de calles privadas por parte del Ayuntamiento como estaba conveniado en la pasada legislatura, o la sustitución de los actuales contenedores por otros nuevos de carga lateral dotados del sistema hidráulico VACRI -anunciados desde septiembre de 2023, son otras de las necesidades urgentes.