El PSOE reclama explicaciones ante las sospechas de irregularidades en las últimas oposiciones del Ayuntamiento de Toledo

El Grupo Municipal Socialista ha pedido explicaciones y total transparencia ante las dudas que, según advierten, ensombrecen el reciente proceso selectivo del Ayuntamiento de Toledo. Las sospechas surgieron a raíz de un incidente ocurrido el mes pasado, cuando un sobre con las respuestas del ... examen llegó a manos de uno de los aspirantes, un episodio que generó inquietud y revuelo entre quienes participaban en la prueba. Los socialistas señalan que este tipo de situaciones ya se han repetido «una vez más» bajo gobiernos del Partido Popular, lo que a su juicio vuelve a poner en cuestión la forma de gestionar los procesos selectivos.

El viceportavoz del PSOE, Pablo García, ha expresado la «profunda preocupación» del grupo ante unos testimonios que apuntan a que algunos opositores habrían recibido las pruebas «con las respuestas ya cumplimentadas». Lo ha descrito como una «situación de extrema gravedad democrática» y ha insistido en la necesidad de «abrir de inmediato todas las ventanas y esclarecer hasta la última sombra».

Por ello ha reclamado al alcalde, Carlos Velázquez, la constitución urgente de una Comisión de Garantías que opere con independencia para supervisar los procesos de selección, evaluar qué ha fallado y determinar responsabilidades. Según García, «no basta con un gesto», sino que se requiere una «reacción institucional firme y a la altura de la confianza que la ciudadanía deposita en su administración».

El viceportavoz socialista ha recordado que «cientos de opositores han confiado en la limpieza de estas convocatorias» y que el Ayuntamiento tiene la obligación de ofrecer una explicación pública «clara, transparente y verificable». En su opinión, «si hay indicios razonables de irregularidad, el examen debe ser anulado y reiniciado bajo controles reforzados. Y si alguien ha manipulado el procedimiento, debe asumir las consecuencias».

El PSOE plantea que la comisión propuesta integre a personal técnico especializado y a representantes de los grupos municipales para garantizar «un proceso escrupulosamente limpio, sin interferencias y con criterios objetivos para todos los aspirantes». García sostiene que «el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado» y debe liderar un marco de supervisión que restituya la confianza tanto del personal municipal como de quienes concurren a una plaza pública.

Desde el Grupo Socialista se preguntan «qué está ocurriendo en el área de personal cada vez que el Partido Popular gobierna», recordando que episodios similares han ocurrido, según señalan, en otras administraciones como la Diputación Provincial de Toledo. Advierten de que la opacidad o la falta de reacción «no harán sino agravar la desconfianza generada». A juicio del PSOE, «Toledo merece instituciones sólidas y procedimientos impecables» y no se puede permitir «banalizar algo tan serio como el acceso a un empleo público».