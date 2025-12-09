Suscribete a
ABC Premium
Copa del Rey
Talavera-Real Madrid, Guadalajara-Barça y At. Baleares-Atlético, los cruces de dieciseisavos

El PSOE reclama explicaciones ante las sospechas de irregularidades en las últimas oposiciones del Ayuntamiento de Toledo

Los socialistas exigen una Comisión de Garantías independiente y alertan de una «situación de extrema gravedad democrática» tras conocerse testimonios sobre respuestas entregadas a opositores

Anulado el examen para cubrir 4 plazas de auxiliar administrativo de la Diputación de Toledo por irregularidades

Pablo García, viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Toledo
Pablo García, viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Toledo

ABC

Toledo

El Grupo Municipal Socialista ha pedido explicaciones y total transparencia ante las dudas que, según advierten, ensombrecen el reciente proceso selectivo del Ayuntamiento de Toledo. Las sospechas surgieron a raíz de un incidente ocurrido el mes pasado, cuando un sobre con las respuestas del ... examen llegó a manos de uno de los aspirantes, un episodio que generó inquietud y revuelo entre quienes participaban en la prueba. Los socialistas señalan que este tipo de situaciones ya se han repetido «una vez más» bajo gobiernos del Partido Popular, lo que a su juicio vuelve a poner en cuestión la forma de gestionar los procesos selectivos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app