El PSOE reclama conciertos gratuitos en la Semana de la Juventud de Toledo

Morad ofrecerá un concierto el 26 de septiembre en la plaza de toros de Toledo

El Grupo Municipal Socialista considera que solo unos pocos podrán disfrutar de las propuestas musicales de la Semana de la Juventud de Toledo, y vaticina que la mayoría de ellos formarán parte de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, como ha ocurrido hasta ahora con muchas de las actividades programadas desde el área de Juventud.

Tras la presentación del programa en una Comisión de Cultura Extraordinaria en el Ayuntamiento de Toledo, el PSOE ha lamentado que casi el 50 por ciento del presupuesto se destine a comprar entradas a empresas privadas en vez de proponer espectáculos musicales abiertos a todos los jóvenes de la ciudad como se hacía en otras semanas de juventud de la legislatura pasada.

En este marco, el Grupo Socialista ha pedido al concejal de Juventud más datos sobre la Feria del Empleo que este año han tenido a bien de organizar para justificar la subvención que el ayuntamiento destina al Consejo Local de la Juventud, presidido por un asesor del alcalde.

Del mismo modo, el PSOE ha expresado que echa de menos en este programa de actividades la promoción de jóvenes artistas toledanos y la organización certámenes y festivales, que antes sí existían, para darlos a conocer e impulsar sus carreras.

Los socialistas piden al equipo de gobierno mayor ambición a la hora de organizar programas como este, para que sus principales actividades no estén dirigidas, como viene siendo habitual, en fomentar el alcohol entre los jóvenes de la ciudad de Toledo.