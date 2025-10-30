Suscribete a
El PSOE propone transformar la estación de autobuses de Toledo en un intercambiador moderno y sostenible

Los socialistas proponen modernizar la principal puerta de entrada a Toledo buscando accesibilidad, eficiencia energética y confort para los usuarios

Pablo García, viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Toledo
Pablo García, viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Toledo

ABC

Toledo

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Toledo ha presentado al pleno de este viernes una moción para impulsar la remodelación integral de la estación de autobuses, con el objetivo de convertirla en un intercambiador moderno, accesible y adaptado a las nuevas necesidades de ... movilidad de la ciudad y su entorno.

