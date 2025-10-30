El PSOE propone transformar la estación de autobuses de Toledo en un intercambiador moderno y sostenible

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Toledo ha presentado al pleno de este viernes una moción para impulsar la remodelación integral de la estación de autobuses, con el objetivo de convertirla en un intercambiador moderno, accesible y adaptado a las nuevas necesidades de ... movilidad de la ciudad y su entorno.

La propuesta plantea instar tanto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, titular del edificio, como al Ayuntamiento de Toledo, responsable de su gestión y mantenimiento, a actualizar el convenio vigente -firmado en 1986 y con una duración de 75 años- con el fin de abordar conjuntamente la reconversión de la infraestructura, ha informado el PSOE en nota de prensa.

«La estación de autobuses es una de las principales puertas de entrada a Toledo. Miles de estudiantes, trabajadores y turistas pasan por ella cada día, y su imagen actual no se corresponde con la de una ciudad Patrimonio de la Humanidad y capital de Castilla-La Mancha«, ha señalado el viceportavoz socialista, Pablo García.

El edil ha subrayado que la estación, cuya última remodelación integral data de 2009, «necesita una transformación profunda que la dote de mayor accesibilidad, eficiencia energética, seguridad y confort», en línea con las demandas de los nuevos usos del transporte urbano, periurbano, regional, nacional y turístico que llegan a la ciudad, y con los estándares de sostenibilidad urbana que la ciudad debe asumir.

Además, desde el Grupo Municipal Socialista se considera que esta intervención permitiría reordenar el tráfico urbano y resolver el caos actual de autobuses y paradas dispersas, contribuyendo a un modelo de movilidad más racional y sostenible.

«No se trata solo de mejorar un edificio, sino de repensar la movilidad urbana y metropolitana desde una perspectiva moderna, eficiente y respetuosa con el entorno», ha añadido García, que ha señalado que «Toledo necesita un intercambiador que esté a la altura de la ciudad que somos y que nos ayude implantar un modelo de movilidad amable, sostenible y eficiente».

La moción socialista destaca también el impacto positivo que tendría esta actuación sobre el entorno, al reducir la afección de las líneas de autobuses y favorecer un reparto modal más sostenible, con menos emisiones y una mejor integración en las políticas de movilidad que la ciudad deberá implementar en los próximos años.

Con esta iniciativa, el Grupo Municipal Socialista busca que tanto la Junta como el Ayuntamiento asuman el compromiso de modernizar una infraestructura esencial, garantizando que Toledo disponga de una estación de autobuses acorde a su condición de ciudad Patrimonio de la Humanidad y a las necesidades del siglo XXI.