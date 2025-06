El PSOE pide a Velázquez que «no torpedee con sus ocurrencias» un acuerdo entre Junta y Ministerio para la parada del AVE en Toledo

Tras las palabras de este lunes del consejero de Fomento, Nacho Hernando, en las que rebajaba la tensión con el Ministerio de Transportes sobre el proyecto de la parada del AVE de Extremadura en Toledo, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Noelia de la Cruz, ha confiado en la «buena voluntad» entre la administración nacional y regional para desbloquear el proyecto, en proceso de alegaciones. Aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa esperando la reunión con Óscar Puente para desbloquear el proyecto del AVE a su paso por Toledo, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, avanzada, tras meses de polémicas, que desde el Ministerio de Transporte «nos trasladan que no van a hacer nada que no sea con el acuerdo del Gobierno de Castilla-La Mancha«.

Noelia de la Cruz, no obstante, ha pedido al alcalde, Carlos Velázquez, que no «torpedee ese buen entendimiento» y «que no ponga palos en la rueda, como siempre hace con su indecisión, con sus ocurrencias«. »Gobernar significa tomar decisiones y tener una idea de ciudad en la cabeza y saber lo que se quiere, no simplemente tener una calculadora electoral en la mano y en función de si esto me va a sumar o me va a arrestar de una cosa o la contraria«, ha dicho.

Por su parte, Txema Fernández, portavoz de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, ha afirmado que «mientras no exista partida presupuestaria, como no existió en su día para el cuartel de la Guardia Civil, nosotros no vamos a debatir. A día de hoy es un proyecto absolutamente irreal porque no hay presupuesto«.