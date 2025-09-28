El PSOE pide a Velázquez que olvide el puente Azucaica-Polígono y retome la ronda sureste de Toledo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha denunciado la «improvisación» del alcalde Carlos Velázquez con el proyecto del vial Polígono–Azucaica, al que califican de «plan personal sin respaldo técnico ni consenso social» y que «no sirve para nada».

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz Chozas, ha calificado de «esperpento» lo que ocurrió en el pleno municipal del pasado viernes. «El alcalde ha hecho de un supuesto proyecto de movilidad una especie de catálogo de ocurrencias que no tienen ni respaldo técnico ni consenso social. Es la constatación de que Velázquez se está riendo de los toledanos y las toledanas», ha afirmado la líder de la oposición.

De la Cruz ha señalado que la tramitación del expediente es «un ejemplo de chapuza institucional», en el que «cada semana el alcalde introduce nuevas ocurrencias para tratar de salvar un proyecto que nació muerto». En sus palabras, «como sabe que está solo en este empeño, y como sabe que no va a solucionar nada, saca de la chistera medidas improvisadas que no conducen a ninguna parte».

Noticia Relacionada El vial de Toledo que unirá los barrios de Azucaica y el Polígono absorberá entre 11.934 y 20.217 vehículos al día en 2026 Fernando Franco La horquilla depende del porcentaje de tráfico que la nueva conexión reste a la saturada TO-23. El estudio técnico considera ideal un desvío a la vía alternativa del 20% aunque podría alcanzar el 34%

La portavoz socialista ha advertido de los cambios anunciados por Velázquez, como sustituir semáforos por rotondas, plantear permutas de terrenos con empresas o proyectar un paso subterráneo bajo la vía férrea. «Son la prueba de que estamos ante una improvisación permanente que genera más dudas que certezas. Si antes el coste era de 15 millones de euros, ahora, con estas ocurrencias, nadie sabe cuánto va a costar ni quién lo va a pagar. Velázquez juega con el dinero público como si fuera un experimento personal», ha denunciado.

Además, la portavoz socialista la viabilidad de los anuncios del alcalde y se pregunta si ha hablado con «las empresas del Polígono con las que dice que va a permutar los terrenos». «Lo que plantea es humo, pura ficción, sin base alguna. Y la nueva excavación del paso subterráneo es todavía peor, en definitiva, o pasa un camión, o pasa un peatón, o una bicicleta, o un autobús urbano… nunca todos a la vez. Es un disparate absoluto que demuestra que no tiene ningún plan para la ciudad de Toledo», ha asegurado De la Cruz.

«Cortina de humo»

Para el Grupo Municipal Socialista, este vial «no es más que una cortina de humo» que busca tapar la falta de gestión de Velázquez en dos años de mandato. «No hay ni financiación, ni respaldo social, ni informes técnicos sólidos. Lo único que hay es propaganda, ocurrencias y titulares. Mientras tanto, los problemas reales de movilidad del Polígono siguen sin resolverse», ha lamentado De la Cruz.

La portavoz ha subrayado que el Polígono necesita «medidas serias, como la mejora del transporte público, la creación de conexiones seguras, la apuesta por la movilidad sostenible y la garantía de accesos dignos tanto para el tejido empresarial como para los vecinos». A su juicio, «lo que necesita Toledo son soluciones reales, no sueños de un alcalde que improvisa a cada minuto. La movilidad no se resuelve con titulares ni con delirios personales».

Por ello, el grupo municipal socialista reclama a Velázquez que retome la Ronda Sureste, «ese proyecto que dejó en un cajón cuando gobernaba con Cospedal», y le ha instado a incluir en los presupuestos del próximo año «el arreglo integral de las Vías Tarpeya y Ventalomar». También le ha pedido que abandone el vial Polígono–Azucaica, que «va a aumentar los atascos y convertirá el polígono industrial en una ratonera», y que invierta los 15 millones de euros «en arreglar las vías públicas del barrio más grande de la ciudad».

Más temas:

Puentes

Toledo