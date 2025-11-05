Suscribete a
debate sobre el estado del municipio

El PSOE municipal de Toledo pide a Page la Ronda Sureste y a Velázquez un Plan de Vivienda asequible y la ampliación del cementerio

Presenta diez propuestas en el Debate sobre el Estado del Municipio que incluyen convertir la estación de autobuses en un intercambiador de transporte colectivo y la regeneración y renaturalización de Palomarejos

El PSOE tilda de «cuentacuentos» al alcalde y su gestión en Toledo

El PSOE municipal pide al equipo del Gobierno la ampliación del cementerio municipal
F.F.

Toledo

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Toledo ha presentado diez propuestas de resolución con motivo del Debate sobre el Estado del Municipio, centradas en la mejora de la movilidad, la regeneración urbana, la igualdad, la atención a las personas mayores y la ... calidad de vida en los barrios.

