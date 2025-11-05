El PSOE municipal de Toledo pide a Page la Ronda Sureste y a Velázquez un Plan de Vivienda asequible y la ampliación del cementerio

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Toledo ha presentado diez propuestas de resolución con motivo del Debate sobre el Estado del Municipio, centradas en la mejora de la movilidad, la regeneración urbana, la igualdad, la atención a las personas mayores y la ... calidad de vida en los barrios.

Entre las iniciativas más destacadas, el PSOE pide a la Junta de Comunidades la construcción de la Ronda Sureste, con el fin de descongestionar el tráfico en el barrio del Polígono y mejorar la conexión con la autovía de los Viñedos. Esta actuación se plantea junto a la remodelación y acondicionamiento de la Vía Tarpeya y la calle Ventalomar, que reclaman al Ayuntamiento, para enlazar con el futuro puente de la A-40 y la bajada de las Nieves, así como la ampliación de la frecuencia de autobuses en barrios como Azucaica o la recuperación de líneas que conecten Santa Bárbara y el Polígono industrial.

Asimismo, instan al gobierno regional y al gobierno local a actualizar el convenio de la Estación de Autobuses para impulsar una remodelación integral y crear un intercambiador de transporte colectivo para mejorar la movilidad y la imagen de la ciudad.

Al Gobierno local, los socialistas reclaman la puesta en marcha de un Plan de Vivienda asequible y de remodelación urbana, con actuaciones concretas en distintos barrios. Entre ellas, la creación de viviendas en el solar municipal de la calle Santander y en el del antiguo hospital Virgen de la Salud, en Palomarejos, así como en el solar de la calle Cabrahígos, en Santa Bárbara. El plan también incluye la remodelación del Paseo Alberto Sánchez, con el objetivo de favorecer la accesibilidad y el equilibrio urbano.

Asimismo, el PSOE propone la ampliación del cementerio municipal y la mejora de la accesibilidad de sus patios, además de la recuperación de sepulturas abandonadas en la zona antigua. Estas actuaciones se enmarcan en una estrategia más amplia para crear «un Toledo más amable y saludable», que incluye el refuerzo de la limpieza urbana, nuevos parques infantiles inclusivos y la naturalización de las áreas de juego y del mobiliario urbano.

En materia social, los socialistas plantean restablecer la Concejalía de Igualdad en el organigrama municipal, con el fin de garantizar los derechos de las mujeres y la visibilidad del colectivo LGTBI. El objetivo, apuntan, es «favorecer que Toledo sea una ciudad que abrace la diversidad y promueva la igualdad real y efectiva de todas las personas sin excepciones», en línea con la aspiración de alcanzar la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031.

El grupo socialista también propone un Plan de Atención para las Personas Mayores, que incluya la creación de un servicio de atención administrativa en el Ayuntamiento y en los centros cívicos, la traslación de la Oficina Municipal del Consumidor (OMIC) a la planta baja del consistorio, y el impulso de programas contra la soledad no deseada. Además, plantea reforzar el Plan de Envejecimiento Activo y transformar el edificio de San Juan de Dios en una residencia y centro de día del Casco Histórico.

Recuperar la Escuela Municipal de Artes Esceénicas

En el ámbito cultural, las propuestas incluyen la recuperación de auditorios y espacios escénicos en los barrios, como los del parque de las Tres Culturas, Los Alcázares o Viguetas; la dotación presupuestaria para la Escuela Municipal de Artes Escénicas en la Alhóndiga; y la petición al Gobierno regional para mantener en el antiguo convento de Santa Fe un espacio dedicado al escultor Alberto Sánchez y a los artistas contemporáneos de Toledo.

Los socialistas también plantean retomar el diálogo con los agentes sociales y económicos dentro del Pacto por el Desarrollo Económico y el Empleo, con el fin de elaborar una estrategia de ciudad que diversifique el modelo productivo, refuerce la industria y los sectores innovadores y suprima la tasa de apertura de negocios para jóvenes emprendedores. Además, proponen crear una oficina de captación de inversiones y potenciar la formación y el empleo en el sector hostelero, en colaboración con empresas y centros de formación profesional.

Entre las medidas de regeneración urbana, el PSOE propone un plan específico para el barrio de Palomarejos de regeneración urbana y renaturalización del barrio, que combine vivienda, zonas verdes, comercio de proximidad y equipamientos. El documento incluye la construcción de nuevas viviendas sostenibles, la creación de un corredor verde que conecte el parque de Bruselas con el de las Tres Culturas y la conversión de la antigua Escuela de Enfermería en una residencia universitaria. También prevé la construcción de un pabellón multiusos en la Escuela de Gimnasia, con aparcamiento subterráneo y adaptado al deporte inclusivo.

Por último, el Grupo Municipal Socialista propone recuperar el Pacto por la Inclusión de Toledo, firmado en 2022 con más de un centenar de entidades sociales, y activar el grupo de trabajo sobre el amianto en el seno del Consejo de Participación del Polígono, extendiéndolo al resto de la ciudad.

Las diez propuestas socialistas, subrayan, persiguen «un modelo de ciudad más justa, sostenible y participativa», centrado en las personas y en la mejora de la calidad de vida de los toledanos.