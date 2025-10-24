El PSOE lamenta que el Día Internacional de las Bibliotecas llegue a Toledo marcado por el abandono municipal

Con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas que se conmemora este 24 de octubre, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado el abandono de las bibliotecas municipales por parte del alcalde y su equipo de gobierno.

Según ha señalado el concejal socialista Teo García ... , estas instalaciones, competencia directa del Ayuntamiento, «llevan toda la legislatura sin recibir inversión alguna, sin continuar el proceso de apertura matinal y con una preocupante falta de recursos estables que incluso obliga a cerrar algunos centros durante las vacaciones o ante bajas de personal».

El #DíaInternacionaldelasBibliotecas llega a Toledo marcado por el abandono municipal



🔊@TeoGarciP "Llevan toda la legislatura sin recibir inversión alguna, sin continuar el proceso de apertura matinal y con una preocupante falta de recursos estables"



📲 https://t.co/R7sbrKPsVP pic.twitter.com/Gwc88mj1Ru — Grupo Socialista Ayto Toledo (@psoe_toledoayto) October 24, 2025 «Precisamente hoy, en el Día Internacional de las Bibliotecas, recordamos y ponemos en valor estos espacios de cultura, conocimiento, de encuentro y de dinamización sociocultural en cada barrio», ha afirmado García. «Pero lamentablemente, en Toledo, el dato mata el relato: el Gobierno municipal no ha invertido un solo euro en ellas desde que comenzó la legislatura». El edil ha insistido en que esta situación «pone de manifiesto el abandono de la cultura por parte del actual equipo de Gobierno, que prefiere la propaganda a los hechos», recordando además la incoherencia de «querer presentar a Toledo como Capital Europea de la Cultura mientras se desatienden los espacios que verdaderamente la sostienen».

