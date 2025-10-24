Suscribete a
El PSOE lamenta que el Día Internacional de las Bibliotecas llegue a Toledo marcado por el abandono municipal

El concejal Teo García se queja de que el alcalde y su gobierno «presuman de cultura mientras no invierten ni un euro en estos espacios de conocimiento y encuentro»

Veintisiete años de cultura en el Alcázar: la Biblioteca de Castilla-La Mancha celebra su aniversario con una mirada a las mujeres de clausura

Con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas que se conmemora este 24 de octubre, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado el abandono de las bibliotecas municipales por parte del alcalde y su equipo de gobierno.

Según ha señalado el concejal socialista Teo García ... , estas instalaciones, competencia directa del Ayuntamiento, «llevan toda la legislatura sin recibir inversión alguna, sin continuar el proceso de apertura matinal y con una preocupante falta de recursos estables que incluso obliga a cerrar algunos centros durante las vacaciones o ante bajas de personal».

