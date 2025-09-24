El PSOE lamenta que el alcalde de Toledo no haya aceptado la declaración institucional para condenar el genocidio de Gaza

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha lamentado este miércoles que el alcalde de Toledo haya rechazado la propuesta de declaración institucional presentada por el PSOE para que la ciudad condene el genocidio que se está cometiendo en Gaza contra el pueblo palestino, en el marco de la celebración del pleno del Ayuntamiento del mes de septiembre.

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha recordado que su grupo registró esta propuesta la semana pasada y fue debatida en la Junta de Portavoces previa a la sesión plenaria, en la que participa el alcalde y los portavoces de los grupos municipales con representación en la Corporación municipal.

«La respuesta del alcalde fue clara: 'No, no hay necesidad. Si quieres, pones una moción'». Para Noelia de la Cruz, esta negativa demuestra una falta de sensibilidad ante el sufrimiento del pueblo palestino: «Esto no va de poner mociones ni de debate político, va de humanidad y de solidaridad», ha subrayado.

Al margen de esta propuesta, el Grupo Municipal Socialista ha presentado dos mociones para que sean debatidas y aprobadas en la sesión del próximo viernes 26 de septiembre. La primera, reclama el arreglo y acondicionamiento de las calles Vía Tarpeya y Ventalomar, vías clave para la movilidad del Polígono industrial y residencial, que sufre desde hace años graves problemas de tráfico debido a la existencia de un único acceso operativo.

«El alcalde tiene que hacer su parte antes de exigir a las demás administraciones que hagan la suya, que también, pero él tiene que hacer su parte», ha apuntado la portavoz socialista, y solicita al gobierno de Velázquez que incluya en los próximos presupuestos una inversión suficiente para la modernización de ambas calles «porque el barrio más poblado de la ciudad de Toledo no puede seguir con una única entrada y salida».

El objetivo de este plan integral que propone el PSOE para descongestionar los accesos es articular un nuevo nudo estratégico de comunicaciones en la zona de Ventalomar, que complemente la futura conexión entre Azucaica y el Polígono (impulsada por el Gobierno de España) y el acceso de las Nieves.

Una oportunidad histórica para Toledo

La segunda moción que el PSOE elevará al pleno propone la puesta en marcha de una estrategia municipal para aprovechar al máximo el VIII centenario de la Catedral gótica de Toledo, recientemente reconocido como Acontecimiento de Excepcional Interés Público por el Consejo de Ministros.

Los socialistas plantean la creación de un grupo de trabajo específico dentro de la Comisión de Cultura, así como la redacción de un programa complementario de actividades culturales y divulgativas al que desarrolle el Arzobispado que se vincule a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en 2031 y «que no pase lo que ha pasado este verano en la ciudad, al igual que ocurrirá en los meses de otoño, que las propuestas culturales municipales brillan por su ausencia».

La moción también reclama una partida presupuestaria específica para la concejalía de Cultura en 2026 que garantice la ejecución de dicho programa, como el PSOE propuso incluir en los presupuestos de la Corporación para este año 2025.

«La Catedral no es solo un símbolo religioso, es un motor cultural, turístico y económico que debemos poner en valor para generar empleo, atraer inversión y proyectar la imagen de Toledo en el mundo», ha señalado la portavoz.

Una efeméride que debe servir de «punta de lanza» para la candidatura de Toledo a Capital Europea de la Cultura como debería haber ocurrido con la remodelación de la Alhóndiga como Escuela de Música, Danza y Artes Escénicas, un proyecto que fue rechazado por el alcalde y que supuso que la ciudad perdiera tres millones de euros.