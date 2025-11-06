El PSOE habla de «cadena de tropiezos» en los fondos europeos de Toledo y el PP le pide que «se deje de cuentos y de seguir los dictados de Tolón»

El Ayuntamiento de Toledo ha vivido este jueves una nueva batalla política, esta vez a cuenta de la exclusión de la capital regional de los Fondos Europeos para el Desarrollo Local (EDIL). El Pleno extraordinario, convocado a petición del PSOE, apenas ha durado poco ... más de media hora y ha servido para confirmar lo que ya se intuía: las posturas entre el Gobierno municipal y la oposición siguen completamente enconadas.

La sesión ha comenzado con la intervención de la portavoz socialista, Noelia de la Cruz, quien pidió transparencia y reclamó conocer las alegaciones presentadas para tratar de revertir la pérdida de los 20 millones de euros a los que Toledo aspiraba. «Queremos saber qué ha pasado y ponernos a disposición del alcalde para conseguir la mejor solución», arrancó con tono conciliador. Pero la tregua duró poco.

De la Cruz ha acusado al equipo de Gobierno de haber encadenado «una serie de tropiezos» que han terminado dejando a Toledo fuera de la convocatoria: desde «trampear» la Agenda Urbana —«rompiendo el consenso de las mesas de diálogo»— hasta presentar proyectos «individuales e inconexos» en lugar de un plan integrado, como exigía la convocatoria.

La edil socialista negó la existencia de «manos negras» o decisiones arbitrarias y atribuyó la exclusión de la capital a una cuestión de puntuación y errores técnicos. «No se trata de conspiraciones, sino de una mala gestión. Si Toledo hubiera obtenido mejor valoración, habría accedido a los fondos», aseguró, reprochando al alcalde «improvisación, falta de transparencia y una gestión errónea».

De la Cruz fue más allá al señalar que el actual equipo de Gobierno «renunció a la Escuela de Música y devolvió tres millones de euros», lo que, a su juicio, «ha restado credibilidad y puntuación a Toledo ante los evaluadores». «Mientras unos pedimos nuevos fondos, ustedes devuelven los ya concedidos», sentenció.

Cuentos socialistas

El portavoz del Grupo Popular, José Manuel Velasco, ha replicado con dureza. Ha acusado al PSOE de «no escuchar absolutamente nada» de lo que se explicó en anteriores plenos y de limitarse a «contar cuentos, películas e historietas». Velasco ha defendido el trabajo técnico realizado y lamentó la «prepotencia y falta de respeto» del PSOE hacia los funcionarios municipales y la empresa redactora de los proyectos, IDEL. «Antes era buenísima, ahora, curiosamente, ya no sirve», ha ironizado.

El portavoz popular ha cuestionado la versión socialista sobre la puntuación y el supuesto «segundo corte» que habría dejado a Toledo fuera de los fondos. «Eso no aparece en ningún sitio. Tal vez alguien les ha pasado esa interpretación escrita para justificar lo injustificable», ha apuntado, instando al PSOE a «dejar de repetir lo que les dictan desde la Delegación del Gobierno» y a «salir a la calle para conocer los problemas reales de los toledanos».

«Déjense de cuentos y de seguir los dictados de Tolón», ha insistido Velasco, que cerró su intervención apelando a la unidad: «Toledo merece la pena. Acepten la mano que el alcalde les volvió a tender ayer y súbanse al carro del progreso».

Críticas desde Vox e IU

La vicealcaldesa y portavoz de Vox, Inés Cañizares, también ha salido al paso de las explicaciones del PSOE, asegurando que «Toledo ha presentado proyectos que se ajustan a las bases» y que «si ha sido la única ciudad excluida, no puede entenderse más que como una decisión política».

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, ha lamentado la «falta de normalidad» con la que el Gobierno local tramitó los proyectos europeos. «Nos enteramos dos días antes de que acabara el plazo. Así es imposible hacer aportaciones», criticó. También reprochó que los proyectos elegidos «no generan cohesión territorial» y que se hayan dejado fuera los barrios más desfavorecidos.

El concejal de Hacienda, Juan José Alcalde, ha cerrado el debate con nuevas críticas al PSOE. Ha acusado al Grupo Socialista en el Ayuntamiento de vivir de los «cuentos y excusas» y de poner los intereses de su partido por delante de los de Toledo y los Toledanos y les ha instado que dejen de seguir los «dictados que les llegan desde la delegación de Gobierno y pónganse a trabajar». «Nos ha llamado trileros, no se puede insultar y tender la mano. Aquí hay algo raro. Al final las cosas son los que parece. Seguimos sin conocer esos datos para poder saber contra quien luchamos. Déjense de cuentos y de seguir a pie juntillas lo que les pasan de la Delegación del Gobierno. Pisen la calles, trabajen y no pongan en duda nunca la profesionalidad de nuestro trabajo«.

El Pleno ha terminado sin acuerdos y con más reproches que propuestas. Lo único claro, tras una sesión bronca y cargada de acusaciones cruzadas, es que Toledo sigue fuera de los fondos EDIL y que la brecha política en el Ayuntamiento continúa ensanchándose.