La Audiencia Nacional abre una investigación por los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

El PSOE habla de «cadena de tropiezos» en los fondos europeos de Toledo y el PP le pide que «se deje de cuentos y de seguir los dictados de Tolón»

Nuevo enfrentamiento en el Pleno en el debate sobre las alegaciones. La portavoz del PSOE, Noelia de la Cruz, ha acusado al alcalde de quedarse fuera de la convocatoria por, entre otros errores, «trampear» la Agenda Urbana de Toledo

El futuro de los fondos europeos en Toledo sigue en el aire y se convierte en arma política en el Pleno

PP y PSOE, de nuevo, enfrentados en el Pleno por la exclusión de Toledo de los fondos europeos
Valle Sánchez

TOLEDO

El Ayuntamiento de Toledo ha vivido este jueves una nueva batalla política, esta vez a cuenta de la exclusión de la capital regional de los Fondos Europeos para el Desarrollo Local (EDIL). El Pleno extraordinario, convocado a petición del PSOE, apenas ha durado poco ... más de media hora y ha servido para confirmar lo que ya se intuía: las posturas entre el Gobierno municipal y la oposición siguen completamente enconadas.

