El PSOE exige al PP y a Vox explicar por qué rechazan 190 millones para de Castilla-La Mancha «tras su no a la senda déficit»

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha exigido a PP y a Vox que expliquen por qué han votado en contra de la senda de déficit que suponía que Castilla-La Mancha dispusiera de 190 millones ... de euros, y en contra, por tanto, de los intereses la región. En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, Sánchez Requena ha lamentado que este jueves en el Congreso de los Diputados, PP y Vox hayan votado en contra de que «Castilla-La Mancha disponga de esos fondos para continuar financiando aquello que necesita la ciudadanía, la sanidad o la educación».

«Demostrando, insisto, que están por los intereses partidistas y no están trabajando por los intereses de Castilla-La Mancha. Recursos para seguir avanzando, como se hace en el presupuesto 2026, en cosas tan importantes como nuestros servicios públicos, para seguir avanzando en que, por ejemplo, nuestra dependencia siga siendo una de las mejores de nuestro país», ha aseverado.

El diputado ha recordado que el Gobierno del presidente Page está destinando, en ayudar a la gente que más lo necesita, el doble que, en el año 2015 con el PP, «estamos poniendo recursos, pero necesitamos más recursos para seguir trabajando por la ciudadanía, y cuando podríamos avanzar todavía más rápido, Vox y PP ponen la zancadilla y boicotean los intereses de nuestra región por cuestiones partidistas».

Las críticas también se han dirigido a los responsables de Vox, después de que, de igual manera, ayer jueves votaran en contra de las nuevas ayudas que se han aprobado para los municipios de Castilla-La Mancha afectados por la Dana, Mira y Letur, «de nuevo, demostrando que no están en política para ayudar a la gente». Sánchez Requena les ha preguntado «por qué hacen política partidista en lugar de trabajar y votar de acuerdo a las necesidades, a los intereses y a los retos que tiene Castilla-La Mancha».