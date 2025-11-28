Suscribete a
ABC Premium

El PSOE exige al PP y a Vox explicar por qué rechazan 190 millones para de Castilla-La Mancha «tras su no a la senda déficit»

Los socialistas recuerdan que la propuesta del Gobierno suponía ampliar la capacidad de gasto para sanidad, educación y, en definitiva, los servicios públicos de la región

Tolón alerta de que la no aprobación de la senda del déficit pone en riesgo la financiación de comunidades y ayuntamientos

Antonio Sánchez, diputado del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha
Antonio Sánchez, diputado del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha exigido a PP y a Vox que expliquen por qué han votado en contra de la senda de déficit que suponía que Castilla-La Mancha dispusiera de 190 millones ... de euros, y en contra, por tanto, de los intereses la región. En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, Sánchez Requena ha lamentado que este jueves en el Congreso de los Diputados, PP y Vox hayan votado en contra de que «Castilla-La Mancha disponga de esos fondos para continuar financiando aquello que necesita la ciudadanía, la sanidad o la educación».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app