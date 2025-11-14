El PSOE exige control sobre los autobuses turísticos en Toledo: «Dejan pasajeros donde les da la gana»

La concejala del Grupo Municipal Socialista Alicia Escalante ha mostrado este viernes la preocupación de los socialistas por «el descontrol» que existe actualmente con los autobuses turísticos en la ciudad de Toledo.

A pesar de que su parada y descarga de viajeros está ... regulada por normativa municipal, los vehículos turísticos continúan estacionando y dejando pasajeros «donde les da la gana», según han denunciado los socialistas en nota de prensa.

Desde el PSOE reclaman al Gobierno de Carlos Velázquez que preste mayor atención a este asunto y ponga sobre la mesa las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas. «Es evidente que no existe una planificación seria por parte del gobierno local en torno a la regulación de estos autobuses«, ha señalado Escalante.

Los socialistas advierten de que estos vehículos se encuentran con frecuencia descargando turistas en zonas no autorizadas como el barrio de Santa Teresa, estacionados frente a la estatua del Ángel del Alcázar o incluso atascados en la Puerta del Cambrón, donde tienen prohibido circular.

«El alcalde debe recordar que, además de recaudar, tiene la obligación de gestionar y hacer cumplir las normativas que aprueba. Si no se vigilan las paradas específicas para la descarga de viajeros, se genera un auténtico caos en la ciudad y una dispersión de autobuses que afecta incluso a barrios residenciales«, subraya Alicia Escalante.

El PSOE cuestiona si lo mismo que está pasando con esta tasa pasará con la nueva ordenanza de turismo «que, una vez aprobada, cada uno la interpretará como quiera y pueda».

Asimismo, el PSOE ha preguntado al alcalde qué infraestructuras y servicios turísticos se han mejorado desde que el Ayuntamiento cobra la tasa a los turoperadores que operan en Toledo.

«En el debate sobre el Estado del Municipio, el alcalde habló de la recaudación de esta tasa, pero no explicó en qué se está invirtiendo ese dinero ni qué beneficios concretos está generando para la ciudad«, recuerda Escalante.

Por último, el Grupo Municipal Socialista ha vuelto a proponer al gobierno de Velázquez que destine la tasa turística a desestacionalizar el turismo y ordenar la llegada de visitantes a lo largo del día.

«Esta medida permitiría asignar horarios a los grandes turoperadores, evitar colapsos en las horas punta y favorecer la economía local, el comercio, las pernoctaciones y la vida nocturna de Toledo», concluye.