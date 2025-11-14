Suscribete a
ABC Premium

El PSOE exige control sobre los autobuses turísticos en Toledo: «Dejan pasajeros donde les da la gana»

Alicia Escalante muestra su preocupación por el destino de la tasa turística y la falta de inversiones visibles en mejoras para la ciudad

El PSOE cree que la nueva Ordenanza de Turismo de Toledo «no soluciona nada» y aplaude la «paralización» de su tramitación

El PSOE exige control sobre los autobuses turísticos en Toledo: «Dejan pasajeros donde les da la gana»

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La concejala del Grupo Municipal Socialista Alicia Escalante ha mostrado este viernes la preocupación de los socialistas por «el descontrol» que existe actualmente con los autobuses turísticos en la ciudad de Toledo.

A pesar de que su parada y descarga de viajeros está ... regulada por normativa municipal, los vehículos turísticos continúan estacionando y dejando pasajeros «donde les da la gana», según han denunciado los socialistas en nota de prensa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app