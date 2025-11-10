El PSOE denuncia que las viviendas del Corral de Don Diego «llegan tarde, sin oportunidad para jóvenes y sin ser asequibles»

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Pablo García, ha denunciado este lunes, durante la reunión del Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), que el alcalde ha tardado casi tres años en poner a disposición de la ciudadanía ... las cinco viviendas del Corral de Don Diego, promovidas y construidas por el anterior gobierno socialista.

«Las viviendas del Corral de Don Diego llegan casi tres años tarde y sin oportunidad para que los jóvenes de nuestra ciudad puedan adquirir una vivienda a precio asequible. Hemos pedido más transparencia en este proceso y los venideros que tengan que ver con vivienda pública», ha afirmado Pablo García.

De otro lado, el PSOE ha criticado que las bases de adjudicación contemplen una horquilla de renta muy amplia, que va desde los 16.000 hasta los 63.000 euros anuales. Según García, «esto permite que una persona con un salario de 63.000 euros pueda acceder al sorteo de una vivienda de 40 metros cuadrados pagando unos 400 euros al mes. Se ha perdido así la oportunidad de priorizar a los jóvenes, que podrían haber accedido a viviendas de un dormitorio, mientras que las familias habrían podido optar a viviendas de tres habitaciones».

Además, el PSOE ha propuesto que el concejal de Urbanismo de Vox participe en las reuniones del Consejo de Administración de la EMSV, así como participe en las bases de adjudicación de toda vivienda que promueva esta entidad municipal y no quede únicamente a cargo del concejal de Vivienda, del Partido Popular.

Por último, el viceportavoz socialista ha recordado que «el alcalde lleva prometiendo viviendas públicas asequibles durante toda la legislatura» y que la realidad es que «no ha hecho nada» y que las únicas que va a entregar son las promovidas en época socialista.

«Como recordó la portavoz del Grupo Municipal Socialista al alcalde en el Debate del Estado de la Ciudad, Carlos Velázquez no ha entregado la lleva de ninguna vivienda y las únicas visitas que ha hecho a promociones de viviendas son las impulsadas por el Gobierno de España y el Gobierno Regional», ha concluido.