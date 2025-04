El PSOE denuncia que PP y Vox pretenden reducir la Escuela de Artes Escénicas de Toledo a una «clase de danza»

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha mostrado su rotundo rechazo a la propuesta del equipo de Gobierno de PP y VOX para ubicar la futura Escuela de Artes Escénicas en el edificio actual de la Escuela de Música. Una propuesta que consideran una «falta total de respeto a la cultura, a la comunidad educativa y al futuro de los jóvenes de Toledo» al reducir el centro a un «aula de danza».

«Es una auténtica vergüenza. Ni conocen el proyecto, ni se lo han leído, ni les interesa. Lo que proponen es un insulto a la inteligencia», denuncia el concejal socialista Teo García, quien critica duramente lo que califica como una «chapuza» carente de rigor y de viabilidad.

García recordaba que el edificio propuesto fue descartado ya en el anterior mandato por no reunir las condiciones mínimas necesarias, ni desde el punto de vista académico ni estructural. «Exigiría una inversión considerable solo para adaptarla mínimamente, y ni así podría albergar más de dos cursos. No tiene recorrido, no tiene sentido, y no tiene seriedad», subrayaba.

Para el Grupo Socialista, la actitud del Gobierno local no solo denota improvisación, sino una falta de compromiso con la cultura como motor de transformación social y derecho colectivo. «El señor Velázquez y su equipo siguen instalados en la ocurrencia y la improvisación. No tienen proyecto de ciudad, y lo que es peor: no les interesa tenerlo», añadía García.

La Escuela de Artes Escénicas, según el planteamiento del anterior equipo de gobierno socialista, estaba concebida como una infraestructura de referencia en Castilla-La Mancha, con criterios técnicos, pedagógicos y artísticos, orientada a potenciar el talento joven y reforzar el modelo de capitalidad cultural de Toledo. «Reducirlo a una ocurrencia improvisada y mal ubicada es una falta de respeto a todos los profesionales, docentes y agentes culturales que participaron en su diseño», recalcaba el que fuera responsable de Cultura en la pasada legislatura municipal.

«Espacio cultural abierto a los vecinos»

Uno de los elementos fundamentales del proyecto original -y que el actual gobierno ha pasado por alto, según el los socialistas- era su vinculación con el Casco histórico de Toledo. «Hay un aspecto que ni siquiera se han molestado en mencionar, y que para nosotros era fundamental: el proyecto contemplaba un espacio cultural abierto a los vecinos y las vecinas, a los colectivos socioculturales y a la vida del Casco histórico. No era solo una escuela, era un lugar de encuentro, de dinamización, de participación activa», explicaba Teo García.

El edil insistía en que esta dimensión comunitaria del proyecto iba mucho más allá de lo académico. «Es ahí donde se ve que no creen en este proyecto: porque ni entienden la cultura como derecho colectivo ni como motor de transformación social, ni quieren una ciudad participativa. Lo que proponen es incompatible con la vida del Casco, con la convivencia, con los vecinos. Y eso también es grave, porque demuestra que su visión de ciudad no incluye a la gente», argumentaba el concejal socialista.

Asimismo, advertía del impacto negativo que esta actitud puede tener sobre la candidatura de Toledo a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. «Una ciudad que no respeta sus propios proyectos culturales, que desmantela lo que funciona y que engaña a su ciudadanía, no puede aspirar a liderar un proyecto europeo serio», ha sentenciado. «La capitalidad cultural se ha convertido en un decorado vacío, en una campaña de marketing sin alma. Cultura para la foto, para ellos y solo ellos. Nada de participación, nada de derechos, nada de comunidad. Así no se construye ni ciudad, ni capitalidad, ni futuro», razonaba.

Por último, lamentaba el abandono que supone esta propuesta para la juventud toledana interesada en la formación artística. «¿Qué mensaje le estamos dando a los chicos y chicas de Toledo que quieren estudiar teatro, danza, interpretación? Que no hay sitio para ellos. Que la cultura no es para todos y todas. Que, si no tienen recursos, se queden fuera. ¿Este es el modelo cultural con el que quieren presentarse a Europa?», se ha preguntado con firmeza.

Por todos estas razones, el Grupo Municipal Socialista exige la retirada inmediata de la propuesta y reclama que se retome el proyecto original, que consideran serio, trabajado y con visión de ciudad. «El gobierno de PP y VOX está más centrado en destruir lo heredado que en construir nada nuevo. Pero con la cultura no se juega. No vamos a permitir que conviertan Toledo en un decorado vacío, sin proyectos, sin contenido y sin futuro», ha concluido Teo García.