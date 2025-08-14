El PSOE denuncia que la obra de la piscina del Polígono ha sido «una chapuza»

La concejala del Grupo Municipal Socialista, Laura Villacañas, ha alertado este jueves sobre el abandono y la dejadez de la piscina del Polígono, cuya reforma costó cerca de 400.000 euros y que, lejos de mejorar y modernizar el espacio, se ha convertido en la prueba más evidente de la incompetencia del concejal de Deportes, Rubén Lozano, y del alcalde Carlos Velázquez.

«Se gastan casi 400.000 euros en una obra y no hay seguimiento, no hay interés y mucho menos responsabilidad alguna, dos meses después de ponerla en marcha. El resultado es un desastre y una chapuza: instalaciones incompletas, mantenimiento inexistente, desbroces pendientes y vuelven a hacer oídos sordos a usuarios, vecinos y vecinas», ha señalado Villacañas.

A esto se suman las quejas de los usuarios y las usuarias, que denuncian la desaparición de sombras y una decena de sombrillas menos que en temporadas anteriores, generando incomodidad en plena ola de calor. «¿En qué piensan para hacerlo en condiciones?», ha cuestionado la concejala.

«La realidad es tozuda. Esta es la verdadera imagen del deporte en Toledo: el gresite en mal estado, el césped muerto, las instalaciones a medias y el mantenimiento brilla por su ausencia. La actuación estrella en materia deportiva de la que no paran de alardear el alcalde y su concejal de Deportes, es una verdadera chapuza».

El abandono se extiende también a los alrededores: zonas verdes descuidadas, basura acumulada y limpieza inexistente completan la degradación de un espacio público que debería ser de disfrute y deporte. «Mucha publicidad y merchandising para los amigos del alcalde, pero ninguna obra bien hecha, como ocurrió también como el campo de fútbol Paulino Lorenzo, que se tuvo que repetir dos veces», ha subrayado la concejala.

Ante este despropósito, el Grupo Municipal Socialista exige un plan de mantenimiento inmediato, la reparación de todos los desperfectos y un compromiso real con el deporte en todos los barrios. Laura Villacañas apunta que «la ciudadanía merece respeto y obras de calidad, no chapuzas ni promesas incumplidas».

Por su parte, el concejal popular, Rubén Lozano, lamenta el ejercicio de hipocresía del PSOE, que permitió que durante sus ocho años del gobierno de la nada y de la inacción de Milagros Tolón, la piscina municipal del polígono perdiese miles y miles de litros de agua diarios, «que no sabíamos dónde iban a parar y despilfarrando los recursos hídricos».

Lozano defiende la valentía y la acción del Gobierno Municipal que después de muchos años ha actuado en esa piscina. «La fuga está sellada y lo que estamos haciendo es mantener el servicio en las mejores condiciones de calidad posibles y permitir que la piscina esté abierta durante el verano», ha asegurado el concejal.

Lozano ha avanzado que una vez acabe la temporada de verano, se intervendrá en la piscina, en la parcela y en todas las zonas colindantes para que esté en las mejores condiciones. «La obra está en garantía y resolveremos esta situación con la empresa adjudicataria de la reforma»; ha asegurado.

«La prioridad para este Gobierno en este año era eliminar la fuga de miles de miles de litros de la piscina de Santa María de Benquerencia, y lo hemos logrado», ha destacado Lozano.

Por último, el concejal de Deportes ha recordado que la situación de la piscina del polígono es sólo un ejemplo más de las condiciones en las que dejaron las instalaciones deportivas de la ciudad que reflejan la dejadez y la absoluta falta de mantenimiento.

Así mismo, ha señalado las intervenciones que han sido necesarias antes de la temporada de verano en la piscina de Azucaica, donde se ha reparado el muro, la zona de la playa y el gresite del vaso pequeño; en la piscina del Campo Escolar «donde se caían las paredes del vestuario femenino y el falso techo»; o en la piscina de la Escuela Central de Educación Física, «donde también tuvimos que actuar en la zona de la playa, en los vestuarios y en la tubería de la depuradora», ha concluido.