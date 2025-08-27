El PSOE denuncia el «mal estado» de las instalaciones deportivas de La Legua y acusa al alcalde de consentirlo

El Grupo Municipal Socialista de Toledo ha denunciado el estado en el que se encuentran las instalaciones deportivas de La Legua y sus inmediaciones, así como otras zonas del barrio.

Pedro López, concejal socialista, ha recordado al alcalde del Partido Popular y a sus socios de Vox que «la gestión de la ciudad no sólo se puede hacer desde el despacho y sin bajarse del coche oficial, que hay que pasear por los barrios y parece mentira que el alcalde viva en el barrio de La Legua y no se haya percatado de como están las instalaciones deportivas y sus alrededores».

Las vecinas y vecinos que se acercan a dichas instalaciones deportivas han trasladado al grupo municipal socialista sus quejas por el estado de la zona, que «llevan con rastrojos de una considerable altura desde el inicio del verano, y algunos de los usuarios que entrenan o juegan allí son más pequeños que los matorrales que hay al lado de los diferentes elementos deportivos» ha señalado el concejal socialista.

Según López, «las instalaciones y otras zonas del barrio no tienen un mantenimiento adecuado, siendo un claro ejemplo las instalaciones del parque de calistenia y la pista de fútbol sala, que están junto al pabellón deportivo, donde los desbroces y la falta de mantenimiento brilla por su ausencia».

También ha recordado al alcalde de Toledo que «la plaga de ratas sigue siendo un hecho de su gobierno y aún siguen campando a sus anchas por todos los barrios de la ciudad por no tomarse en serio los problemas de la ciudadanía, y el barrio de La Legua, es uno de los que más denuncias han hecho a este respecto».

El edil socialista ha terminado con una llamada de atención, no sólo al alcalde, sino también a la concejala de Obras y Servicios, que «desde principios de junio que limpió y desbrozó la zona y el entorno afectado por el incendio que se produjo en el barrio, no ha vuelto a desbrozar y limpiar nada, ni siquiera visitar el barrio».