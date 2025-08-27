Suscribete a
El PSOE denuncia el «mal estado» de las instalaciones deportivas de La Legua y acusa al alcalde de consentirlo

La plaga de ratas y los rastrojos de altura considerable son uno de los principales problemas que rodean las instalaciones deportivas

Rastrojos en las instalaciones deportivas de La Legua
Rastrojos en las instalaciones deportivas de La Legua

El Grupo Municipal Socialista de Toledo ha denunciado el estado en el que se encuentran las instalaciones deportivas de La Legua y sus inmediaciones, así como otras zonas del barrio.

Pedro López, concejal socialista, ha recordado al alcalde del Partido Popular y a sus socios de Vox que «la gestión de la ciudad no sólo se puede hacer desde el despacho y sin bajarse del coche oficial, que hay que pasear por los barrios y parece mentira que el alcalde viva en el barrio de La Legua y no se haya percatado de como están las instalaciones deportivas y sus alrededores».

Las vecinas y vecinos que se acercan a dichas instalaciones deportivas han trasladado al grupo municipal socialista sus quejas por el estado de la zona, que «llevan con rastrojos de una considerable altura desde el inicio del verano, y algunos de los usuarios que entrenan o juegan allí son más pequeños que los matorrales que hay al lado de los diferentes elementos deportivos» ha señalado el concejal socialista.

Según López, «las instalaciones y otras zonas del barrio no tienen un mantenimiento adecuado, siendo un claro ejemplo las instalaciones del parque de calistenia y la pista de fútbol sala, que están junto al pabellón deportivo, donde los desbroces y la falta de mantenimiento brilla por su ausencia».

También ha recordado al alcalde de Toledo que «la plaga de ratas sigue siendo un hecho de su gobierno y aún siguen campando a sus anchas por todos los barrios de la ciudad por no tomarse en serio los problemas de la ciudadanía, y el barrio de La Legua, es uno de los que más denuncias han hecho a este respecto».

El edil socialista ha terminado con una llamada de atención, no sólo al alcalde, sino también a la concejala de Obras y Servicios, que «desde principios de junio que limpió y desbrozó la zona y el entorno afectado por el incendio que se produjo en el barrio, no ha vuelto a desbrozar y limpiar nada, ni siquiera visitar el barrio».

