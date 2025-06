El PSOE denuncia que la Concejalía de Educación de Vox ha excluido de la climatización a casi todos los colegios de Toledo

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Teo García, ha denunciado este lunes que la concejalía de Educación, en manos de Vox, no ha atendido la demanda reiterada de los colegios públicos de Toledo, que solicitan desde hace más de dos cursos una actuación urgente de climatización en las aulas. El edil socialista exige que el recientemente aprobado III Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Toledo incluya como medida urgente la climatización de todos los centros escolares al tratarse de una demanda clara y reiterada de la comunidad educativa.

Teo García ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que, a pesar de que la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha abrió una convocatoria de ayudas con una financiación del 85 por ciento para mejorar la calidad ambiental y combatir el cambio climático en los colegios, solo se ha presentado una solicitud desde el Ayuntamiento de Toledo.

«Nos preguntamos por qué el gobierno de Velázquez, teniendo la posibilidad de conseguir una ayuda de hasta 216.700 euros por centro y con más de 16 millones de euros presupuestados en la convocatoria, ha optado por dejar fuera al 93,75 por ciento de los colegios de la ciudad», ha afirmado.

El Grupo Municipal Socialista recuerda que las destinatarias de estas ayudas son las entidades locales, y que todos los colegios públicos de Toledo podrían haberse beneficiado, si el Ayuntamiento hubiera hecho su trabajo de forma responsable y planificada.

«Es incomprensible que con recursos disponibles y con una necesidad tan clara y compartida por las familias, docentes y equipos directivos, la concejalía de Vox haya decidido solicitar esta ayuda solo para un colegio», ha denunciado García. «Exigimos al alcalde una explicación clara y transparente: ¿qué criterios se han seguido para dejar fuera a la práctica totalidad de los centros escolares de la ciudad?», ha insistido.

El PSOE también ha lamentado que desde la Concejalía de Educación se esté utilizando la comunicación institucional para hacer propaganda política en lugar de difundir programas reales, útiles y eficaces que atiendan las necesidades de la comunidad educativa. «Con la educación no se juega. Es la base de la igualdad, y no puede convertirse en un campo de batalla ideológico. Se necesita gestión, compromiso y sensibilidad, no eslóganes vacíos», ha concluido el concejal socialista.

