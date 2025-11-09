Suscribete a
El PSOE defiende los diez años de apuesta de Page por la educación pública «como garantía de igualdad de oportunidades»

Amador Pastor valora «el ahorro que suponen para las familias las políticas educativas del presidente Page, como la primera matrícula universitaria gratuita para unos 5.000 estudiantes, la gratuidad de la educación infantil en el nivel de 2 a 3 años o el Banco de libros»

El Día de la Enseñanza se celebrará el 14 de noviembre en Consuegra (Toledo) y se entregarán 32 reconocimientos

Amador Pastor, en el centro, con Alvaro Gutiérrez y Félix Gallego, alcalde de Ugena
El PSOE de Castilla-La Mancha ha defendido este los diez años de apuesta del presidente Emiliano García-Page por la educación pública de la región como garantía de igualdad de oportunidades, en el acto 'CLM por buen camino en educación' que el ... partido ha celebrado en Ugena (Toledo), contando con la participación del consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Amador Pastor.

