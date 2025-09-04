El PSOE critica los viajes del alcalde de Toledo por el mundo: «Sólo el billete de avión a Xi´an cuesta unos 1.000 euros»

El Grupo Municipal Socialista de Toledo ha vuelto a criticar el viaje institucional del alcalde, Carlos Velázquez, y de otros miembros del gobierno y empresarios al gigante asiático busca atraer turismo de calidad y nuevas oportunidades de negocio por considerarlo «innecesario e improductivo».

La concejala socialista Alicia Escalante ha acusado al alcalde de huir de los problemas de la ciudad a cargo del dinero público. «Sólo el billete de avión a Xi´an cuesta unos 1.000 euros aproximadamente, si tenemos en cuenta que estarán casi una semana y que son varios concejales del equipo de gobierno los que acompañan al alcalde, el viajecito del alcalde va a costar a los vecinos y a las vecinas de Toledo mucho dinero».

«El alcalde se va de viaje para olvidarse de los problemas reales de la gente de Toledo. Utiliza la excusa de que va a buscar un turismo de calidad mientras descuida la ciudad que, desde que llegó a la alcaldía, ha incrementado los baches, la suciedad, el caos en la circulación, con coches y autobuses turísticos atascando las calles del Casco Histórico, y la proliferación de ratas en todos los barrios» ha denunciado Escalante.

Escalante también ha recordado que «estamos esperando a que dé cuenta del dinero que está recaudando con la tasa turística, que aún no ha revertido en ninguna mejora, ni de turismo ni de la ciudad».

Respecto a la excusa que ha puesto el alcalde para irse de viaje a China, la concejala socialista entiende que «trabajar por el turismo de calidad es mucho más que ir de viajecito a China. Promover el turismo de calidad no es que el alcalde haga turismo, y si tampoco consigue proyectos o iniciativas nuevas, ¿a qué va?».

«Cuando no es capaz ni de ordenar el caos de movilidad que cada día crece más en el Casco Histórico, cuando no es capaz de atajar una plaga de ratas que lleva todo el verano y se ha extendido a todos los barrios de la ciudad, ¿qué vamos a esperar de productivo de este viaje a China, más allá de un viaje de ocio, pagado por los vecinos y las vecinas de Toledo?».

«Ya está bien de tanto paseo a costa de los toledanos y las toledanas», ha criticado la concejala socialista, quién ha apelado a las palabras de este verano de Feijoo, cuando decía que las vacaciones estaban sobrevaloradas, para decir que «mientras para el Partido Popular las vacaciones están sobrevaloradas, para el alcalde de Toledo, viajar a costa del dinero de esos vecinos y vecinas que no se han podido ir de vacaciones este año, es una maravilla».

Escalante ha pedido al alcalde que «pasee más por los barrios de la ciudad y conozca los problemas reales de la ciudadanía, y se deje de pasear tanto por el mundo, con el cuento del turismo

Más temas:

Turismo

Toledo

China