El PSOE critica «el tour veraniego del alcalde por las obras que le dejó hechas Milagros Tolón»

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado en nota de prensa «la incoherencia del actual equipo de Gobierno, que estos días exhibe como propios los proyectos que fueron diseñados, planificados y financiados durante el mandato de la anterior alcaldesa socialista, Milagros Tolón«.

Así, aseguran que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, «presume ahora de avances en la ciudad cuando, en realidad, son fruto del trabajo socialista y de la apuesta decidida por una transformación urbana sostenible«.

En este sentido, desde el PSOE recuerdan que el PP «votó en contra de los fondos europeos que han hecho posibles estas obras, rechazaron el dinero europeo que ahora permite transformar la ciudad y, sin embargo, no tienen pudor en posar junto a las obras que nunca quisieron. Es un ejercicio de cinismo político intolerable«.

Como indican en un comunicado de prensa, «fue el PSOE de Toledo quien impulsó, diseñó y consiguió financiación para la recuperación de la senda ecológica, con el objetivo de integrar la ciudad con el río Tajo, mejorar su accesibilidad y dotar a la ciudadanía de un espacio público de calidad», para añadir que las nuevas pasarelas y recorridos «son el ejemplo de cómo la planificación socialista puso a Toledo en la senda de la modernidad y la sostenibilidad«.

Por último, desde el principal grupo municipal inciden en que el equipo de Gobierno «vive de las rentas de la herencia recibida y se limita a inaugurar lo que otros dejaron hecho, sin aportar un solo proyecto propio de calado«, para recalcar que la ciudad »necesita un alcalde con ideas y proyectos, no un figurante que se limita a hacerse un tour veraniego por las obras del PSOE«.