El PSOE critica que en ocho meses de Toledo como Ciudad Europea del Deporte solo se haya dedicado una calle a Ilia Topuria

El Grupo Municipal Socialista ha hecho balance de los ocho meses transcurridos desde que Toledo ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte, asegurando que el único retorno visible para la ciudadanía ha sido el acto-homenaje a Ilia Topuria, con la dedicación de una calle en la ciudad.

El viceportavoz socialista, Pablo García, ha recordado que este reconocimiento fue adquirido a la empresa ACES Europe, «que no tiene ningún reconocimiento oficial y que tampoco es exclusivo», ya que en 2025 lo comparten Alcobendas, Segovia y Santurtzi (Vizcaya).

Según García, «un título que no está aportando nada de lo que anunció el alcalde en cuanto a renovación y mejora de instalaciones deportivas, y que está suponiendo un gasto en publicidad y merchandising que se suma al coste de la compra del título y todo lo que ello conlleva, y de lo que aún nadie, ni siquiera el concejal de Deportes ha dado cuenta, a pesar de que se lo hemos pedido».

El concejal socialista ha lamentado que mientras otras ciudades con este mismo título han invertido en la mejora de instalaciones y en la participación de clubes y ciudadanía, en Toledo «suben las tasas deportivas y quitan las bonificaciones a los clubes».

Noticia Relacionada Toledo ofertará más de 8.000 plazas para practicar deporte en el Patronato Municipal ABC El plazo de inscripción en las actividades se abre el próximo 1 de septiembre, lunes

También ha criticado que «hayan comprado un título para tener un titular de prensa y que en ocho meses la única gestión que recuerden las toledanas y los toledanos sea haber traído y dedicado a Topuria una calle en la Escuela de Gimnasia, llenar de vallas publicitarias la ciudad, hacer merchandising o regalos para los amigos del alcalde o crear una cuenta de Instagram que apenas supera los 2.000 seguidores con vídeos de deportistas felicitando a Toledo por obtener este título sin objetivo alguno».

Pabellón de la Escuela de Gimnasia

García ha subrayado que la única instalación inaugurada este año ha sido el Pabellón de la Escuela de Gimnasia, «que dejó financiado y proyectado el anterior gobierno socialista, junto al gobierno de España, y que el alcalde y su concejal, la primera decisión que tomaran sobre dicho pabellón, fuera prohibir la práctica de fútbol sala, balonmano y patinaje, que ya se venía practicando en ese mismo pabellón».

En sus conclusiones, el viceportavoz socialista ha afirmado que «la Ciudad Europea del Deporte en Toledo está costando mucho dinero a la ciudadanía toledana» y ha añadido: «Un dinero que se podría estar invirtiendo en el mantenimiento de instalaciones en vez de estar despilfarrándolo en camisetas, botellas, toallas, mochilas y otro tipo de merchandising y publicidad. Mucha publicidad, pero poco retorno para la ciudad».