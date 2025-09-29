El PSOE critica la falta de limpieza en el Valle e insiste en la convocatoria urgente de la Comisión de Medio Ambiente

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la «dejadez del equipo de gobierno» de Toledo en el mantenimiento de la Ronda del Valle y ha acusado al alcalde, Carlos Velázquez, de seguir sin convocar la Comisión de Medio Ambiente para evitar dar explicaciones sobre talas, plagas y suciedad.

La concejala socialista Laura Villacañas ha criticado que la limpieza de este enclave emblemático «corresponde al gobierno municipal y no a voluntarios, como han venido haciendo hasta ahora con jornadas que el concejal de Medio Ambiente aprovecha para hacerse la foto y vender una gestión inexistente».

Villacañas ha subrayado que «la Ronda del Valle, uno de los espacios más visitados por turistas y vecinos de Toledo, se encuentra especialmente abandonado desde la llegada de Carlos Velázquez a la Alcaldía. La falta de limpieza es evidente: papeleras desbordadas, basura acumulada y desperfectos convierten este mirador histórico en un reflejo de la pasividad del Ayuntamiento».

La edil ha recordado que «mientras el gobierno socialista anterior conseguía que la postal del mirador del Valle se convirtiera en panorámica nocturna más bonita del mundo, el gobierno actual del Partido Popular y Vox tiene abandonado un mirador donde este fin de semana se rodaba una película, con toda la basura de fondo».

En su intervención, Villacañas ha asegurado que «Toledo está pagando el precio de un gobierno más pendiente de los titulares de prensa que del trabajo diario. Los árboles siguen siendo talados sin informes, las ratas y plagas se multiplican sin ninguna respuesta y el Consejo Municipal de Medio Ambiente permanece ausente, mientras se necesita con urgencia una hoja de ruta clara para proteger nuestros espacios naturales».

El PSOE ha insistido en la convocatoria inmediata del Consejo Municipal de Medio Ambiente, al que considera «órgano clave para garantizar transparencia, supervisión y participación ciudadana». «No es un capricho, es una necesidad. La ciudad exige decisiones, medidas y explicaciones. Cada día que pasa sin actuar es un día más de abandono, degradación y riesgo para los toledanos», ha afirmado Villacañas.