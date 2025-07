El PSOE critica la falta de claridad de las restricciones de la ZBE en Toledo y acusa a Velázquez de proyectar un «futuro insostenible»

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha denunciado la falta de avances en materia de movilidad sostenible y ha exigido la convocatoria urgente de la Comisión de Movilidad. Según ha señalado la portavoz del grupo, Noelia de la Cruz Chozas, «la implantación de la ZBE les ha pillado de fiesta y de viaje, que es a lo que se dedica este alcalde y su equipo de gobierno».

Los socialistas acusan al equipo liderado por Carlos Velázquez de no haber impulsado ninguna estrategia de movilidad durante sus dos años de mandato. «Le dejamos puestas las estaciones de medición de calidad del aire y hecho el PMUS, y ellos lo han tenido guardado durante dos años en un cajón», ha afirmado De la Cruz.

El grupo municipal socialista critica también la falta de un plan real de transporte público sostenible. «Deberían haber diseñado un plan ambicioso de transporte público sostenible, incrementando la flota de buses eléctricos, así como las frecuencias entre los diferentes barrios y el Casco. No puede ser que durante estos dos años lo único que haya hecho el alcalde, en materia de movilidad sostenible, haya sido convertir un parking público en parking privado de color magenta», señala la líder de la oposición en el Ayuntamiento de Toledo.

En relación con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), los socialistas recuerdan que «para circular por una Zona de Bajas Emisiones es obligatorio contar con la etiqueta ambiental de la DGT (0, Eco, C o B). «Sin embargo, este alcalde sigue cobrando a los vehículos eléctricos mientras presume de sostenibilidad. Es un despropósito más de este desgobierno, que actúa tarde, mal y nunca», lamenta la portavoz municipal socialista.

De la Cruz ha denunciado además la falta de información clara para la ciudadanía sobre la aplicación de las restricciones. «Lo que han anunciado no aclara nada. La web municipal habla de restricciones en el Casco Histórico, pero nadie sabe cómo se aplicará. Hay una indefinición total, porque no hay ni gestión ni proyecto».

«Una ZBE para recaudar»

En ese contexto, la portavoz socialista ha advertido que «una vez más la implantación de la ZBE va a servir para recaudar y para que el alcalde decida quién puede o no circular por el centro de la ciudad, a través de esas 'listas blancas' que anunció el concejal de movilidad».

De la Cruz ha concluido que «Carlos Velázquez es el alcalde del retroceso, que ha demostrado que no cree en la movilidad sostenible, no apuesta por el transporte público, y ha utilizado los fondos públicos, que han venido del gobierno de España, para llenar de cámaras toda la ciudad y vigilar a la ciudadanía, no para mejorar la calidad de vida de los toledanos».

«En definitiva —ha sentenciado—, el alcalde está proyectando un futuro insostenible para la ciudad de Toledo».