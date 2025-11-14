El PSOE alerta de que el presupuesto del Patronato Deportivo de Toledo para 2026 «no llegará a diciembre»

El Grupo Municipal Socialista votaba este jueves en contra del presupuesto del Patronato Deportivo Municipal (PDM) para 2026, al considerar que el bipartito PP-Vox vuelve a impulsar un modelo «agotado» y sin financiación suficiente para completar el ejercicio.

El concejal del PSOE, ... Carlos Vega, ha recordado que este año el Patronato tuvo que ser rescatado en septiembre con 460.200 euros para poder pagar a proveedores y trabajadores, y sostiene que la situación amenaza con repetirse. «Este presupuesto no llega a diciembre de 2026. El Gobierno lo sabe y aun así lo aprueba. Es una irresponsabilidad política y un engaño al deporte municipal. No es un problema técnico; es un problema de voluntad y de modelo», ha denunciado.

El presupuesto prevé un descenso del 2,29% en los ingresos por tasas, pese al aumento de matrículas, lo que obliga a aumentar la aportación municipal hasta 4.710.000 euros, un 5,9% más que en 2025. Los informes municipales advierten de que la autonomía financiera del Patronato se queda en el 25,02%, lejos del 33% recomendado por Tesorería, que cifra un desfase de 546.052,68 euros para 2026.

«Cada año más dinero del Ayuntamiento, cada año menos capacidad propia. Es imposible sostener así un Patronato moderno y estable. Este modelo ya no da más de sí», ha afirmado Vega. El edil ha criticado también «la cesión gratuita del pabellón de la Escuela de Gimnasia a un club de lucha privado» para organizar un combate con entradas de 27 y 45 euros, «dinero que no ha repercutido en las cuentas del Patronato, que es quien paga la luz, la limpieza y el sueldo del personal técnico».

Dificultades de pago a partir de septiembre de 2026

El informe de Intervención Municipal señala riesgo de inestabilidad presupuestaria y considera insuficientes los créditos iniciales para cubrir los gastos ordinarios del Patronato durante todo el año. La Tesorería Municipal advierte de que podrían producirse dificultades de pago a proveedores y personal a partir de septiembre de 2026 si no se adoptan medidas correctoras.

«No podemos aprobar unas cuentas que, según los propios informes, dejan al Patronato sin cobertura económica en los últimos meses del año. El Gobierno está aprobando un presupuesto que ya nace insuficiente», ha subrayado Vega.

El concejal ha insistido en separar la crítica política del trabajo técnico, defendiendo que «los técnicos trabajan con rigor y solvencia. Pero el gobierno municipal PP-Vox pide a esos técnicos que sostengan un modelo infrafinanciado desde el inicio. Ese es el verdadero problema».

El Grupo Municipal Socialista reclama un debate serio sobre la financiación y el futuro del Patronato Deportivo, convencido de que el modelo actual «está agotado y cada año necesita parches para llegar a final de ejercicio».

«Si el gobierno municipal quiere un Patronato fuerte, debe dotarlo desde el principio. Si quiere seguir con este modelo débil, seguiremos cada año en el mismo desastre. El deporte municipal necesita una apuesta real, no presupuestos que nacen con fecha de caducidad», ha concluido Vega.