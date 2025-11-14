El PSOE alerta de que el presupuesto del Patronato Deportivo de Toledo para 2026 «no llegará a diciembre»

Suscribete a
El concejal socialista Carlos Vega denuncia que los técnicos prevén problemas de pago en septiembre del año que viene porque el dinero previsto es insuficiente. Los socialistas piden un debate serio sobre el futuro del Patronato porque el «modelo está agotado

PP y Vox aprueban un presupuesto de más de siete millones para el Patronato Deportivo Municipal de Toledo en 2026, un 2,3% más

Carlos Vega, concejal socialista en el Ayuntamiento de Toledo
Toledo

El Grupo Municipal Socialista votaba este jueves en contra del presupuesto del Patronato Deportivo Municipal (PDM) para 2026, al considerar que el bipartito PP-Vox vuelve a impulsar un modelo «agotado» y sin financiación suficiente para completar el ejercicio.

El concejal del PSOE, ... Carlos Vega, ha recordado que este año el Patronato tuvo que ser rescatado en septiembre con 460.200 euros para poder pagar a proveedores y trabajadores, y sostiene que la situación amenaza con repetirse. «Este presupuesto no llega a diciembre de 2026. El Gobierno lo sabe y aun así lo aprueba. Es una irresponsabilidad política y un engaño al deporte municipal. No es un problema técnico; es un problema de voluntad y de modelo», ha denunciado.

