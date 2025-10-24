Suscribete a
El PSOE alerta de que el cementerio de Toledo solo dispone de 3 sepulturas y exige al alcalde una actuación urgente

La concejala socialista Alicia Escalante denuncia la «falta de previsión y dejadez» del equipo de gobierno y reclama incluir en los presupuestos de 2026 una partida para ampliar y modernizar el camposanto

Loreto Molina pide al PSOE que deje alarmar con el cementerio de Toledo: "No existe ningún problema para prestar el servicio"

Cementerio de Toledo
Cementerio de Toledo ABC

ABC

TOLEDO

La concejala del Grupo Municipal Socialista, Alicia Escalante, ha denunciado este viernes la situación «crítica» del Cementerio Municipal de Toledo que, en la actualidad, solo cuenta con tres sepulturas disponibles. La edil ha acusado al alcalde y a su equipo de gobierno de falta ... de previsión y desatención y ha exigido una actuación urgente.

