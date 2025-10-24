El PSOE alerta de que el cementerio de Toledo solo dispone de 3 sepulturas y exige al alcalde una actuación urgente

La concejala del Grupo Municipal Socialista, Alicia Escalante, ha denunciado este viernes la situación «crítica» del Cementerio Municipal de Toledo que, en la actualidad, solo cuenta con tres sepulturas disponibles. La edil ha acusado al alcalde y a su equipo de gobierno de falta ... de previsión y desatención y ha exigido una actuación urgente.

«La realidad es tan clara como preocupante: el Cementerio Municipal de Toledo solo cuenta con tres sepulturas disponibles», ha afirmado Escalante, subrayando que esta situación «evidencia la falta de planificación del alcalde Carlos Velázquez». La concejala ha recordado que hace un año, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, el Grupo Socialista ya advirtió de la necesidad de ampliar y mejorar las instalaciones del cementerio, pero «un año después la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado».

En su intervención, Escalante ha señalado que el Partido Popular y Vox votaron en contra de la propuesta socialista para abordar es ampliación en el Debate, del mismo modo que ha criticado que, pese a que antes del verano el portavoz del gobierno municipal anunció la recuperación de 33 sepulturas y la reparación del muro del recinto, y «hoy en día no se ha ejecutado ninguna de esas actuaciones».

«Si ahora mismo ocurriera una catástrofe, solo habría tres sepulturas disponibles en toda la ciudad», ha advertido la concejala, calificando la situación de «inadmisible» y de «falta de respeto hacia las familias toledanas y la memoria de los difuntos». Y todo esto a tan solo unos días de que se celebra la festividad de Todos los Santos, «el momento del año de mayor afluencia de vecinos y vecinas a esta instalación municipal».

Desde el Grupo Municipal Socialista, Escalante ha reclamado que el alcalde y su equipo «actúen con urgencia» y aceleren los trabajos de recuperación de sepulturas abandonadas. Además, ha exigido que en el presupuesto municipal de 2026 se incluya una dotación económica suficiente para la ampliación, modernización y dignificación del Cementerio Municipal.

«Hay que abordar lo urgente, pero también planificar una actuación integral para que no volvamos a encontrarnos en esta situación», ha concluido Escalante, avanzando que el PSOE presentará enmiendas a los próximos presupuestos con propuestas concretas para el arreglo de varios patios y la mejora de las instalaciones del cementerio, «un espacio que ha quedado en el olvido desde que Carlos Velázquez llegó a la alcaldía».