El PSOE advierte que se ha generado un «sobrecoste de 1,4 millones de euros a las arcas del Ayuntamiento»

El Grupo Municipal Socialista ha criticado en el Pleno de este viernes celebrado en el Ayuntamiento de Toledo la «pésima» gestión económica del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Toledo. «Los gastos sin control ni respaldo legal han pasado de 187.000 euros a 1,4 millones de euros, que muestra una gestión financiera crítica y que intentan ocultar con titulares muy maquillados sobre el remante de tesorería», ha denunciado.

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha afirmado que «tienen un remanente ficticio, como su gobierno. El Gabinete Económico ya les ha sacado tarjeta amarilla. La próxima será roja: la intervención del Ayuntamiento es inminente». «El informe del Gabinete Económico municipal es demoledor. La ejecución presupuestaria del PP y Vox se ha convertido en un ejercicio de improvisación que ha generado un desfase entre ingresos y gastos, poniendo en peligro la estabilidad económica del Ayuntamiento. A esto se suma la parálisis en la gestión de 30 millones de euros en fondos europeos, que no han sido invertidos en proyectos concretos debido a la falta de planificación y ejecución del gobierno de Velázquez», ha explicado.

❌ Oposición de PP y VOX al Plan de Asfaltado que proponía el PSOE



@laura192682: "Urge y es necesario en la ciudad y pueden destinar los más de 4 millones de euros que van a sacar de los bolsillos de l@s toledan@s a iniciar estas obras"

«Mientras el equipo de gobierno se enreda en discursos vacíos y justificaciones sin fundamento, son los ciudadanos y las ciudadanas quienes pagan las consecuencias. El descontrol financiero del PP y VOX no solo ha disparado los sobrecostes, sino que también ha servido de excusa para una subida masiva de impuestos, cargando injustamente sobre la vecindad toledana el precio de una administración ineficaz», ha insistido De la Cruz, que ha interpelado directamente al alcalde Velázquez, «si usted cree que su política económica es viable y su remanente es real, ¿por qué no retira la subida de impuestos que asfixia a los toledanos y toledanas?».

Así, «la falta de previsión y el desorden en la contratación de servicios y suministros han generado retrasos y sobrecostes que afectan directamente a la economía del Ayuntamiento. Informes ya han alertado sobre las graves deficiencias en la ejecución presupuestaria, evidenciando que la mala gestión del PP y Vox está llevando a Toledo al borde de la intervención económica».

Por eso, «el PSOE exige al alcalde transparencia y responsabilidad, porque, como ha afirmado la portavoz socialista Noelia de la Cruz, «no pueden seguir maquillando la realidad con discursos triunfalistas mientras la ciudad se hunde en la ineficacia. Cada euro mal gestionado es un golpe a la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas».

El Grupo Municipal Socialista ha reafirmado su compromiso «con una gestión eficaz, responsable y transparente, frente a un gobierno municipal que solo ha demostrado incapacidad, negligencia y falta de planificación». «Toledo necesita soluciones, no excusas. Si Velázquez y su equipo no son capaces de gestionar con rigor, que asuman las consecuencias. La ciudad no puede permitirse seguir pagando el precio de su incompetencia. La situación es insostenible. La intervención económica del Ayuntamiento está más cerca que nunca y la única alternativa es un cambio de rumbo inmediato para frenar este desastre financiero antes de que sea demasiado tarde», ha dicho, por último, Noelia de la Cruz.