El PSOE acusa a Velázquez de forzar la ORA en Santa Bárbara tras implantar la zona magenta en Toledo

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Toledo denuncia lo que considera una «estrategia deliberada» del equipo de Gobierno de PP y VOX para imponer la ORA en el barrio de Santa Bárbara, a través de decisiones que han generado un problema de aparcamiento como la puesta en marcha de la zona magenta en el parking de Safont.

Según el PSOE, la reciente implantación de la zona magenta responde a una maniobra con el objetivo de «estrangular el aparcamiento en el barrio y empujar a los propios vecinos y vecinas a solicitar la instalación de la ORA, algo que en ningún momento había sido una demanda real del vecindario».

El concejal socialista Teo García critica al alcalde Carlos Velázquez y al concejal José Vicente García-Toledano de actuar «con plena complicidad» en este asunto, que a juicio del PSOE responde a «la falta de sensibilidad y planificación del Gobierno PP-VOX, que lejos de escuchar y resolver, opta por tensar y dividir a los barrios con decisiones impuestas y sin diálogo».

En este sentido, el edil socialista recordaba que en pasados Consejos de Participación todos los partidos políticos y los vecinos votaron en contra de la instalación de la ORA en el barrio. Por eso asegura no entender las declaraciones del presidente del distrito, no descartando la ORA en el barrio siempre que sean los vecinos los que lo propongan.

«Abandono sistemático del barrio»

Durante el último Consejo de Participación Ciudadana del barrio, celebrado esta semana, el Grupo Socialista afirma que las críticas vecinales fueron generalizadas, ya que reflejan un «estado de abandono sistemático» de Santa Bárbara. «Probablemente estemos ante la peor gestión municipal que hemos vivido en democracia, como los propios vecinos y vecinas lo han manifestado en el Consejo de Participación», argumenta el principal partido de la oposición.

«Santa Bárbara se ha convertido en el escaparate de los malos hechos. Ni una sola iniciativa, ni una inversión significativa, ni siquiera el mínimo mantenimiento. Este barrio está más presente en las conversaciones por las ratas y las plagas que por sus vecinos y vecinas. Y eso lo dice todo», afirmaba el edil socialista.

El edil socialista también ha denunciado el deterioro urbano generalizado: baches sin reparar, aceras peligrosas, bancos rotos, papeleras inutilizables y maceteros vacíos. «Por no hacer, no han hecho ni plantar una flor. Es el nivel de despreocupación institucional que sufrimos. Mientras el alcalde saca pecho en otras zonas, Santa Bárbara se cae a pedazos», aseguraba.

Además del aparcamiento, el PSOE ha vuelto a criticar la eliminación de la línea 94 de autobús, que prestaba servicio directo al barrio. Según Teo García, «la desaparición de la línea 94 es una muestra más del abandono. Cada decisión de este Gobierno supone un retroceso para Santa Bárbara. Y no podemos consentir que este barrio siga siendo tratado como si no existiera en la agenda del PP».

Plan Integral de Mantenimiento

Ante esta situación, los socialistas exigen la puesta en marcha de un Plan Integral de Mantenimiento, como el planteado por la Asociación Vecinal Alcántara, que atienda de manera global las carencias del barrio en infraestructuras, zonas verdes, señalización y limpieza.

«Santa Bárbara no es un barrio de segunda. Sus vecinos y vecinas pagan impuestos como los demás, tienen derechos como los demás y merecen un gobierno que los escuche y los cuide, no que los margine. Si Carlos Velázquez no es capaz de estar a la altura, lo mínimo que puede hacer es dejar de invisibilizarlos», concluía García.