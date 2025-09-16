El PSOE acusa al alcalde de Toledo de «engañar a la ciudadanía» con un falso plan de arbolado

El Grupo Municipal Socialista de Toledo ha asegurado que el alcalde de la ciudad, Caros Velázquez, «lleva casi tres años engañando a la ciudadanía, presentando como un plan de arbolado lo que en realidad son intervenciones incompletas de arbustos y plantas tapizantes, que se hacen pasar por árboles en la comunicación institucional». Por ello, han vuelto a pedir la convocatoria urgente del Consejo Municipal de Medio Ambiente para que el equipo de gobierno dé explicaciones sobre las talas realizadas en distintos puntos de la ciudad y sobre las plantaciones prometidas en sucesivos planes que, según los socialistas, nunca se han ejecutado en su totalidad.

La formación se suma así a la petición de los vecinos y vecinas que reclaman más transparencia en materia de gestión medioambiental. Además, exigen que el gobierno local informe en los Consejos de Participación Ciudadana, pendientes todavía en los barrios del Polígono y Santa Bárbara tras su anulación la pasada semana. Los socialistas recuerdan que en los consejos celebrados en los distritos del Casco histórico, Centro y Norte ya se solicitó información sobre las plantaciones, por lo que piden que el ejecutivo municipal llegue preparado a los próximos encuentros vecinales.

El concejal José Carlos Vega ha reprochado que «ni el alcalde ni ningún miembro de su equipo de gobierno ha dado explicaciones sobre las talas masivas que han llevado a cabo en la ciudad en entornos como en el sendero que une la ermita del Cristo de la Vega y la Senda Ecológica, en el paseo Laguna de Yeguas del Polígono, en el arroyo Villagómez de Azucaica o el entorno de la Escuela de Gimnasia». A su juicio, «no existe un verdadero plan de arbolado planificado, sino meras actuaciones puntuales que se corresponden al plan de plantación anual que hay establecido por contrato con la concesionaria de Parques y Jardines».

Como ejemplo, citó la situación en el barrio de Palomarejos, donde el equipo de gobierno «aún no ha podido explicar a los vecinos y vecinas dónde se encuentran los 147 árboles que, según su plan de arbolado de 2023, deberían haberse plantado». Según recordó, tampoco se han ofrecido detalles sobre la ejecución prevista para 2024, que incluía de nuevo actuaciones en esta zona. Por ello, reclamó explicaciones, informes y garantías sobre las plantaciones anunciadas para este año, tanto en Palomarejos como en el resto de barrios, y que el concejal de Medio Ambiente comparezca en el Consejo de Participación del Distrito Centro, donde los vecinos llevan dos años pidiéndolo.