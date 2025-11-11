Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Feijóo designa a Pérez Llorca como candidato para suceder a Mazón
En directo
Sigue el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey

La provincia de Toledo registró 517 incendios en 2025, de los cuales el 77% fueron conatos

El informe de la campaña regional de prevención y extinción de incendios forestales recoge que entre el 1 de enero y el 15 de octubre fueron afectadas 3.170 hectáreas en la provincia de Toledo

La Inspección de Trabajo concluye que Geacam modificó sin preaviso las condiciones laborales de los bomberos forestales coordinadores

El delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, en rueda de prensa
El delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, en rueda de prensa ABC

FRAN MALARA

Toledo

La provincia de Toledo registró, entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2025, 517 incendios, de los cuales el 77% (403) fueron conatos, es decir, que han afectado a menos de una hectárea, según el informe final de la campaña ... de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app