La provincia de Toledo registró 517 incendios en 2025, de los cuales el 77% fueron conatos

La provincia de Toledo registró, entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2025, 517 incendios, de los cuales el 77% (403) fueron conatos, es decir, que han afectado a menos de una hectárea, según el informe final de la campaña ... de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha.

Así lo ha informado este martes el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, quien ha añadido que el total de hectáreas afectadas en la provincia de Toledo fueron 3.170.

Los incendios más importantes en la provincia fueron el de Navalmoralejo, que se inició el 11 de agosto, afectó también a Extremadura y alcanzó unas 3.000 hectáreas en total, 750 en la región; el de Maqueda, que comenzó el 18 de julio y afectó a 502 hectáreas; el de Méntrida y Casarrubios, iniciado el 17 de julio y que se extendió también a la Comunidad de Madrid, alcanzando unas 3.200 hectáreas, 1.357 en Toledo; y el incendio de Almorox, que afectó a unas 500 hectáreas a mediados de octubre.

El delegado de la Junta en Toledo ha destacado que estos fueron cuatro de los cinco incendios de Nivel 2 declarados en Castilla-La Mancha este año, es decir, aquellos que no solo afectan a infraestructuras, sino que también conlleva el riesgo de personas.

23,2 millones de euros en la provincia de Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado a la provincia de Toledo en esta campaña 23,2 millones de euros, ascendiendo el presupuesto total en la región a 116 millones de euros, de los cuales 60 millones se han dedicado a prevención y los otros 56 millones a extinción, «lo que refleja la estrategia del Gobierno de Emiliano García-Page para anticiparse y apagar los fuegos incluso antes de que se produzcan, reduciendo así los riesgos», ha subrayado Gutiérrez.

En este sentido, en materia de prevención, que comienza a desarrollarse un año antes, se llevaron a cabo trabajos en 2.367 hectáreas de la provincia de Toledo, que consistieron principalmente en tratamientos silvícolas a través de desbroces, podas, eliminación de matorral o creación de cortafuegos.

Para llevar a cabo esta labor, el Gobierno regional ha dotado al Infocam en la provincia de Toledo con 514 medios humanos entre técnicos, agentes medioambientales de la Junta de Comunidades y personal del Geacam, además de 57 medios materiales, concretamente ocho efectivos aéreos, 40 medios terrestres y nueve torretas de vigilancia.