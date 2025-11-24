Suscribete a
La provincia de Toledo recibirá el próximo año más de 22 millones de euros para impulsar y desarrollar inversiones educativas

El consejero de Educación anuncia que se destinará a la construcción de nuevos centros, a equipamiento para los centros, la cobertura de nuevas pistas deportivas, el reparto de material de robótica, la instalación de aulas digitales, la climatización de centros educativos

Navas: «Hemos conseguido que los niños y niñas de 0 a 18 años de Olías puedan estudiar sin salir del municipio»

Page ha inaugurado este lunes una nueva Escuela Infantil 'El Molinillo' en Portillo
TOLEDO

Los Presupuestos de Castilla-La Mancha incluyen inversiones recibirá de 22 millones de euros para inversión en educación en la provincia de Toledo, de los más de 77 millones que había comprometidos para toda la región. Dicho montante económico, que fue presentado el pasado ... viernes en las Cortes regionales, se destinará a la construcción de nuevos centros educativos, como son los casos del IES de Illescas, el IES Nº3 de Ocaña o el CEIP Nº2 de Olías del Rey, entre otros.

