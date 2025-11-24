La provincia de Toledo recibirá el próximo año más de 22 millones de euros para impulsar y desarrollar inversiones educativas

Los Presupuestos de Castilla-La Mancha incluyen inversiones recibirá de 22 millones de euros para inversión en educación en la provincia de Toledo, de los más de 77 millones que había comprometidos para toda la región. Dicho montante económico, que fue presentado el pasado ... viernes en las Cortes regionales, se destinará a la construcción de nuevos centros educativos, como son los casos del IES de Illescas, el IES Nº3 de Ocaña o el CEIP Nº2 de Olías del Rey, entre otros.

También se destinará parte de ese montante a equipamiento, como puede ser mobiliario, a la cobertura de nuevas pistas deportivas en varios colegios, al reparto de material de robótica tanto en Primaria como en Secundaria, a la instalación de aulas digitales o a la climatización de centros de Secundaria, entre otras acciones.

Todo esto ha señalado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la inauguración, a cargo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de la nueva Escuela Infantil 'El Molinillo' de Portillo (Toledo). En el acto también ha estado presente el delegado de la Junta en la provincia, Álvaro Gutiérrez; y la alcaldesa de la localidad, María José Ballesteros; entre otros.

En su intervención, Amador Pastor asimismo se ha referido a los Presupuestos para recordar que incluyen dos partidas importantes destinadas a Educación Infantil no obligatoria: se invertirán 7,2 millones de euros en toda la región para culminar el Plan de ampliación de plazas públicas de 0 a 3 años y 16 millones de euros en toda Castilla-La Mancha para finalizar la tercera fase del 'Más Escuela'.

La nueva Escuela Infantil 'El Molinillo' ha contado con un presupuesto procedente de la Unión Europea de más de 200.000 euros para su construcción. Tiene matriculados a 10 alumnos y alumnas en un aula mixta para 0-3 años y cuenta con otra aula habilitada, por lo que podría asumir una ampliación hasta alcanzar las 17 plazas de cara a posteriores años.

García-Page, en el colegio de Garciotum con el alcalde Carlos David Palomares

Un hora antes, también se ha celebrado otra inauguración de una dotación educativa en la provincia de Toledo, en Garciotum, la ampliación de la sección del Colegio Rural Agrupado (CRA) 'Tierras de Viriato', en un acto junto al alcalde de la localidad Carlos David Palomares García. Este centro se cerró durante la época de Cospedal y se reabrió hace diez años. En su discurso, García-Page ha arremetido contra los años del PP en el Gobierno regioonal y ha recordado que en 2015 el colegio, que había cerrado tres años atrás, reabrió sus puertas después de que su Gobierno decidirá reabrir las escuelas rurales cerradas volverían a funcionar este curso. Emiliano García-Page ha estado acompañado también por Amador Pastor; la consejera Portavoz, Esther Padilla; el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez; el alcalde del municipio, Carlos David Palomares; así como representantes de la comunidad educativa del centro.