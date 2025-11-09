Suscribete a
vivir Toledo

Primeros cementerios en Talavera y su comarca (1804-1834)

Primeras órdenes para inhumar fuera de los templos y de las poblaciones por motivos de salud pública

La historia de los cementerios de Talavera, en imágenes

La puerta de Mérida se hallaba en el recinto islámico de Talavera (s. IX). Fue desmontada en 1881 y sus materiales se aprovecharon para levantar precisamente el gran cementerio general de la ciudad. Grabado de Alexandre Laborde publicado en 'Voyage pittoresque et historique de l´Espagne' (1806-1829)
Rafael del Cerro Malagón

TOLEDO

Durante siglos, en España, los enterramientos se hacían en los espacios religiosos que, según el privilegio, solían ser catedrales, monasterios, conventos, parroquias y patios de hospitales o cofradías, con el añadido que tales enclaves solían estar en el interior de los recintos urbanos. En 1787 ... una Real Célula emitida por Carlos III fue la primera medida para retirar los cementerios de los poblados y velar por la salud pública ante el azote de las epidemias. Los nuevos camposantos deberían de estar en «sitios ventilados», podían servir como capillas las ermitas existentes y sufragar las obras con los fondos parroquiales. En el reinado de Carlos IV se mantuvo esta disposición ante los contagios de tercianas y fiebres amarillas, aprobándose, en 1804, dos reales órdenes que incidían en no inhumar dentro de los recintos sagrados y sobre el modo de edificar los mortuorios. Así surgieron «cementerios provisionales» que, superadas las epidemias, solían abandonarse luego. En 1805 una circular advirtió que se continuasen sepultando en ellos a todos los fallecidos hasta que la población dispusiera de un cementerio permanente, situación que se vivió en Talavera de la Reina.

