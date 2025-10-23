Suscribete a
La primera jornada de huelga en Mahle en Motilla del Palancar (Cuenca) arranca con un seguimiento cercano al 100%, según los sindicatos

Hay más jornadas de huelga previstas para el 27 y 28 de este mes en la planta

Los sindicatos lamentan la poca colaboración y la falta de alternativas de Mahle ante ERE que afecta a 550 trabajadores en Motilla

Trabajadores manifestándose en Motilla del Palancar
La primera convocatoria de huelga en la planta de Mahle en Motilla del Palancar (Cuenca) está teniendo un seguimiento «prácticamente del cien por cien», según han asegurado desde CCOO y UGT. Los sindicatos han manifestado que «solo seis personas trabajadoras han entrado en ... la fábrica en los dos primeros turnos, el de noche y el de mañana«, mientras que la movilización a las puertas de la factoría está siendo »masiva«. Este paro coincide, además, con una nueva reunión de la mesa negociadora.

