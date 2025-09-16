El primer concurso de alfarería, novedad de Farcama que se celebrará en Toledo del 7 al 12 de octubre

La Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) incorpora este año como novedad el primer concurso de Alfarería, que tendrá lugar entre los días 9 y 11 de octubre en los espacios del certamen que se desarrollará en el toledano paseo de Recaredo debido a las obras en la Vega. La cita se enmarca en la programación de la 44ª edición de la feria, que se celebrará del 7 al 12 de octubre, y mantiene abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 30 de septiembre a través de la web oficial de la feria.

El concurso se ha diseñado con dos categorías, una profesional y otra amateur, y propone a los participantes tres pruebas cronometradas en torno al torno de alfarero: levantar el cilindro más alto en una sola pieza, modelar el plato o cuenco con mayor diámetro y elaborar una obra libre en la que se evaluará la técnica y la creatividad. Cada ejercicio contará con un tiempo máximo de 20 minutos y se dispondrá de seis kilos de arcilla en la categoría profesional y de cuatro kilos en la amateur.

Los premios buscan reforzar tanto la formación como el acceso a recursos para los artesanos. En la categoría profesional, el primer premio será un curso internacional de formación en técnicas cerámicas acompañado de torneta y kit de herramientas, o bien una plaza en el Máster de Artesanía y Diseño Contemporáneo de la Universidad de Castilla-La Mancha impulsado junto al Gobierno regional. El segundo puesto ofrecerá la opción entre un curso nacional de formación o una plaza en el Máster, y el tercer premio estará dotado con una torneta y un kit de herramientas.

En la categoría amateur, el primer premio dará acceso a una plaza en el Máster de Artesanía y Diseño Contemporáneo, a seis meses de participación en un coworking en el Centro Regional de Artesanía Mezquita de Tornerías o a un curso nacional de formación en técnicas cerámicas, siempre acompañado de torneta y kit de herramientas. El segundo galardón permitirá elegir entre la plaza en el Máster o el coworking en Tornerías, mientras que el tercer premio estará dotado igualmente de una torneta y un kit de herramientas.

Con este concurso, Farcama refuerza su apuesta por la innovación en el ámbito artesanal y sitúa a la alfarería como protagonista de una edición que quiere dar visibilidad al talento de los artesanos de Castilla-La Mancha y ofrecer a los visitantes experiencias participativas que van más allá de la exposición y la venta de productos.