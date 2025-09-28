La previsión de lluvia obliga a suspender el Rastro Literario de Toledo que volverá en octubre

El Rastro Literario de Toledo no podrá celebrarse este mes de septiembre. La Asociación Cultural Libros Viven, organizadora del encuentro, ha anunciado la suspensión de la cita debido a las adversas previsiones meteorológicas, que apuntaban a lluvias durante todo el horario previsto para la jornada de hoy.

La decisión, según explica la organización, responde a un doble motivo: por un lado, la fragilidad del libro como objeto, muy sensible a la humedad; por otro, la necesidad de preservar el Salón Rico, espacio patrimonial donde se celebra este mercado cultural y que debe mantenerse en condiciones óptimas.

«Nos vemos obligados a actuar con responsabilidad», señala el comunicado difundido por Libros Viven, en el que se recalca que todo lo previsto para septiembre se traslada a la próxima convocatoria, en octubre.

El Rastro Literario de Toledo es una cita que trasciende la compraventa de libros para convertirse en un espacio de encuentro cultural, donde conviven libreros, lectores, editoriales independientes y amantes de la literatura en general.

La suspensión, aunque inevitable, no frena el entusiasmo de la organización, que ya trabaja en la edición de octubre. «Confiamos en que la siguiente edición podamos encontrarnos en mejores condiciones para seguir compartiendo literatura, cultura y comunidad», concluye el comunicado.

